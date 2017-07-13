بالفيديو.. تعيين حمار ومدوار في لجنة منازعات الرابطة المحترفة

وصرح، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، عقب الاحتماع إنعقد اليوم بمقر الرابطة أن هذا الاتفاق جاء بطلب من رؤساء الاندية التي إقترحت أن تشكيل لجنة المنازعات، لابد ان يكون طبقا للقانون، حيث تكون النوادي ممثلة في اللجنة، وليس رجال القانون الذين يأخدون القرارات في غياب رؤساء الاندية، وقد تم يعيين حسان حمار، وعبد الكريم مدوار، ضمن لجنة المنازعات .

وأضاف قرباج، تم تشكيل لجنة تضمن 4 رؤساء عن النوادي وهم شبيبة القبائل، ووفاق سطيف، إتحاد العاصمة، وشبية الساورة، من اجل دراسة اجور اللاعبين، ومحاولة إدخال نوع من العقلانية في منح الرواتب الخيالية .