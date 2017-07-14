فتح رأس مال شركة اتحاد الحراش

وسط الصراع المحتدم بين "مانع" و"العايب" حول رئاسة الحراش، كشف "مانع" أنّ خزينة الفريق العاصمي ستعرف دخول ممولين جدد على غرار "مزيان لفقي"، "حسين عروج"، "بغدادي"، "فيصل بن سمرة"، فضلا عن الأخوين "عروج"، ليصل عدد المساهمين في الفريق إلى 19 مساهما، كما أعلن "مانع" عن عقد جمعية عامة للإتحاد في أجل أقصاه 15 يوما.

وأكّد "العايب" أنه يتحمل مسؤولية "الميركاتو" الحالي بصفة شخصية، حيث سيضع ضمن أولوياته التعاقد مع مدرب جديد خلفا لـ "بوعلام شارف"، مع الحفاظ على التوليفة البشرية الحالية والقيام بإستقدام مهاحم ومتوسط ميدان فقط.

وطالب "مانع " لجنة المنازعات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم بمحاسبة "شارف" الذي ترك منصبه شاغرا قبل عدة جولات من اسدال الستار عن البطولة المحترفة الأولى، وانتهى إلى التأكيد: " شارف هرب من الحراش، وترك النادي في منتصف البطولة بالرغم من ارتباطه بعقد مع الإتحاد، وعلى لجنة النزاعات التدخل".