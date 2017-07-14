اتحاد العاصمة يتجنّب المريخ رغم رفع العقوبة عن السودان

جاء قرار الإتحاد الدولي، متأخرا ولم يحل دون حرمان ناديي "المريخ" و"الهلال" من الاستمرار في كأس الرابطة.

وتم تثبيت انهزام الهلال والمريخ على البساط (3-صفر) في مباراتيهما الأخيرتين، ليغادرا البطولة رغم أنّ الفريقين المذكورين كانا يملكان فرصة بلوغ دور الثمانية.

وعليه، سيواجه "اتحاد العاصمة" نظيره "فيروفياريو الموزمبيقي" في مرحلة الربع مساء السادس سبتمبر المقبل.

وكان "الفيفا" أكّد في بيانه رفع الإيقاف الذي فرضه على الاتحاد السوداني الجمعة الماضي بسبب مرسوم صادر من وزارة العدل في السودان الشهر الماضي، على نحو رآه الاتحاد الدولي تدخلا حكوميا في شؤون الاتحاد المحلي.

وعاد "معتصم جعفر" إلى رئاسة الاتحاد السوداني بجانب أعضاء مجلس إدارته، بعدما أزيح "جعفر" من منصبه بقرار من وزارة العدل التي نصّبت محله "عبد الرحمن سر الختم".