بالفيديو.. معزوزي يرتبط مع الحراش إلى 2019

في تصريحات خاصة بـ "النهار أونلاين"، كشف "معزوزي" أنه اتفق على جميع تفاصيل العقد الذي سيوقّع عليه هذا الأحد على أقصى تقدير.

ولدى تواجده في المؤتمر الصحفي الذي عقده "عبد القادر مانع" بالعاصمة، كشف الحارس السابق لمنتخب الجزائر الأولمبي لـ "النهار أونلاين"، عن أمله في تقديم الإضافة اللازمة لإعادة الحراش إلى مكانتها الطبيعية في البطولة الوطنية، بعد الموسم الصعب الذي عاشه زملاء "يونس" الموسم الفارط.

وفيما يخص المنافسة التي تنتظره في تشكيلة (الكحلة والصفراء)، نفى "معزوزي" تخوفه من الأمر، موضحا أنّه معتاد على ذلك في جميع النوادي التي لعب لها، مسجّلا أنّ مثل هذه الأمور تصب في مصلحة الفريق بالدرجة الأولى. من جهة أخرى رفض "معزوزي" الحديث عن المشاكل الإدارية التي يعيشها الإتحاد، واكتفى بدعوة أنصار الحراش للإلتفاف حول فريقهم كما اعتادوا دائما لإستعادة أمجاد جيل "مزياني"، "مدان"، "راحم" و"لونيسي".