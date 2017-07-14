كنيش يؤجل الرد مجددا.. الإدارة تطلب شرفاوي وزرواطي يطلب استرجاع أمواله من حمّار

أجّل المدافع المحوري رياض كنيش، للمرة الألف الرد على إدارة وفاق سطيف بخصوص عرض التجديد الذي اقترحته عليه منذ نهاية مواجهة الكأس يوم 5 جويلية الفارط، أين رفعت أجرته الشهرية وبقي اللاعب يماطل طيلة 10 أيام، مع الأخبار التي تتحدث عن تلقيه عروضا من أندية أخرى، مما جعل الإدارة تصرف النظر عنه وتباشر البحث عن مدافع محوري لتعويضه، حيث ربطت اتصالا مع المدافع المحوري لشباب بلوزداد شرفاوي، الذي منح موافقته المبدئية وينتظر موعدا للجلوس على طاولة المفاوضات.

خذايرية يرفض تخفيض أجرته الشهرية

رفض الحارس المغترب سفيان خذايرية مقترح إدارة فريقه، التي عرضت عليه تخفيض أجرته الشهرية إلى 150 مليون شهريا، بعد أن كان يتقاضي 220 مليون الموسم المنصرم، وأصر الحارس على الحصول على نفس الأجرة ويمنح الأولوية لفريقه، خاصة أنه يوجد في نهاية العقد ووصلته عدة عروض محلية وخارجية، بصدد دراستها، وعلى رأسها عرض شباب بلوزداد، حيث ينتظر الرد النهائي للرئيس حمّار قبل حسم مصيره، خاصة أنه يدين بأموال معتبرة تجعل الإدارة أمام حتمية الرضوخ لمطالبه لتجنب المشاكل.

بوشار تحصل على تسريحه والعمري ينتظر شبيبة القبائل

تحصل المدافع المحوري الشاب بوشار، صبيحة أمس، على وثيقة تسريحه، بعد أن وقع على وثيقة فسخ العقد حسب الشروط المتفق عليها مع الإدارة، من خلال التنازل عن ديونه العالقة، حيث سيباشر دراسة العروض التي وصلته من فرق شباب قسنطينة، نصر حسين داي وشبيبة سكيكدة، فيما يعطي الشاب العمري الأفضلية لعرض شبيبة القبائل حسبما كشفته مصادر مقربة من اللاعب، وينتظر موعد الجلوس على طالة المفاوضات مع إدارة الشبيبة لحسم مصيره، بعد أن تفاوض مع نصر حسين داي وشباب قسنطينة.

زرواطي طالب باستعادة أمواله من حمّار

جمع الرئيس حسان حمّار حديث مطول في الساعات الفارطة بالرجل القوي في إدارة الساورة محمد زرواطي، حيث كشفت مصادرنا أن الأخير قد طلب استرجاع أمواله التي كان قد اقرضها لرئيس الوفاق الموسم الفارط، والمقدرة بـ 3 ملايير سنتيم، كما تمّ الخوض في صفقة الوسط الهجومي بورديم، حيث كشف له عدم تفكير إدارة الساورة في تسريحه في الوقت الحالي ولو بالملايير.

تسوية مستحقات القدامى وتجديد العقود بداية من الغد

من المنتظر أن تباشر الإدارة تسوية الأجور الشهرية العالقة للقدامى، من خلال دعوة كل لاعب على حدة للحضور إلى مقر النادي ومنحه جزءا من مستحقاته مقابل ترسيم التجديد، ويتعلق الأمر بكل من ربيعي، بدران، والحارس خذايرية الذي يدين بمبلغ مليار و700 مليون موثقة بعقود رسمية، جحنيط، أمقران، زيتي، جابو وآيت واعمر، حيث تترقب الإدارة انتعاش الخزينة بدخول إعانات معتبرة، وكانت الإدارة قد تعاملت بالأجر الخام بالنسبة للعناصر المعنية بالتجديد، حيث تأخذ على عاتقها التكفل بمصاريف التأمين، وبالأجر الصافي بالنسبة للاعبين المعنيين بالتسريح.

مواجهة الحراش مهددة بنقلها خارج سطيف

لاتزال أشغال وضع البساط الجديد على أرضية ملعب 8 ماي لم تنطلق بعد، قبل شهر و10 أيام عن موعد الانطلاق الرسمي للبطولة، حيث سيواجه وفاق سطيف الضيف اتحاد الحراش في غياب الجمهور، إضافة إلى تهديد لعب المباراة بعيدا عن ملعب 8 ماي، خاصة أن الأشغال مرشحة للتأخر إلى غاية ما بعد موعد الجولة الأولى على الأقل. رغم أن الوصاية تشترط على الشركة المكلفة بالأشغال العمل ليلا ونهارا للتعجيل في إنهاء الأشغال قبل موعد الجولة الأولى.