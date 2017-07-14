شباب قسنطينة يباشر تحضيراته اليوم وعروسي ولعمري منتظران للتوقيع

من المرتقب أن تعود، اليوم، تشكيلة النادي الرياضي القسنطيني إلى أجواء التحضيرات تحسبا للموسم الكروي الجديد، تحت إشراف المدرب عبد القادر عمراني رفقة طاقمه المساعد، الذي انضم إليه مؤخرا المحضّر البدني خالد قريون قادما من دفاع تاجنانت، وهذا بعدما تم أمس الأول التعرف على الرزنامة وطبيعة المنافسين خلال الخمس جولات الأولى، التي تعتبر مفتاحا لتحديد الأهداف المسطرة، وقد تشهد حصة اليوم العديد من الغيابات لاسيما وأن الإدارة لم تضبط بعد القائمة النهائية، حيث لم تضمن إلى غاية كتابة هذه الأسطر سوى خدمات ثلاثة عناصر جديدة، ممثلة في شخص الحارس شمس الدين رحماني والمهاجم محمد أمين عبيد، إضافة إلى متوسط الميدان البوركينابي عصمان جونيور سيلا، الذي سيسجل غيابه عن بداية التحضيرات بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده، وهو ما اتفق عليه قبل التوقيع على عقده.

على صعيد آخر، من المنتظر أن يحل اليوم ثنائي وفاق سطيف خير الدين عروسي ولعمري، ضيفين على مدينة الجسور المعلقة من أجل التوقيع على عقديهما مع شباب قسنطينة، وهذا بعدما منحا موفقتهما لحمل ألوان الفريق، في المقابل أكد طارق عرامة أن صفقة صانع الألعاب الإيفواري كوني تتجه نحو الضياع على اعتبار الأخير بالغ كثيرا في مطالب شراء عقده من إدارة فريقه، على عكس ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، وهو ما جعل المفاوضات تتوقف مؤقتا وربما نهائيا، حيث ستوجه الأنظار إلى صانع ألعاب آخر.