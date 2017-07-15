الفاف توقّع اتفاقية تعاون مع الاتحادية الزامبية لسنة واحدة قابلة للتجديد

المنتخب المضيف يتكفل بضيفه خلال مواجهتي الطرفين في تصفيات المونديال

وقعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، اتفاقية تعاون مع نظيرتها الزامبية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد دوريا، وهذا ابتداء من تاريخ 17 جوان المنقضي، يوم توقيع الاتفاقية، التي أعلن عنها أول أمس الخميس عبر الموقع الرسمي لأعلى هيئة كروية في الجزائر، وتتضمن الاتفاقية التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإدارية والفنية والطبية، كما تتضمن برمجة مواجهات ودية بين منتخبي البلدين في الفئات الشبانية والنسوية، مع استفادة الزامبيين من خبرة «الفاف» في تنظيم البطولات المحلية وكذا استغلال الهيئات الطبية التابعة للهيئة الكروية لعلاج لاعبي المنتخب الزامبي.

هذا وكان رئيس اللجنة المالية للفاف والمسؤول عن المنتخب الوطني الأول، جهيد زفزاف، قد تكفل بالتوقيع على الاتفاقية، ممثلا لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، مع نظيره بونغا لييوي، الأمين العام للاتحادية الزامبية للعبة، كما تتضمن اتفاقية التعاون تكفل الاتحادية المضيّفة بكل أعباء إقامة المنتخب الضيف خلال مواجهتي المنتخبين في تصفيات نهائيات كأس العالم 2018 بالكاميرون، حين يتنقل الخضر لمواجهة زامبيا يوم 2 سبتمبر القادم، في الجولة الثالثة قبل استقبال منتخب الرصاصات النحاسية بعدها بثلاثة أيام بملعب حملاوي بقسنطينة، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

إلى ذلك، تمتد الاتفاقية لعام واحد قابلة للتجديد دوريا مع إمكانية إلغاء الاتفاقية من طرف أحد الاتحاديتين عن طريق التقدم بطلب قبل ثلاثة أشهر عن انقضاء العقد الساري المفعول، إضافة إلى إمكانية إجراء تعديلات عليها بالاتفاق بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التعاون بين الاتحاديتين الجزائرية والزامبية تدخل في إطار سعي زطشي إلى إبرام اتفاقيات مماثلة مع مختلف الاتحاديات الإفريقية في الفترة المقبلة، والتي ستتضمن تنقل الفئات الصغرى لمحاربي الصحراء رفقة المنتخب الأول لخوض مواجهات ودية لاكتساب خبرة المباريات في أدغال إفريقيا والاحتكاك بمنتخبات القارة السمراء.