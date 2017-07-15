فيغولي في منعرج تركي إسباني

أبدى مسؤولو "فياريال" اهتمامهم بخدمات "فيغولي" بعد وقوفهم على نية نادي "واستهام يونايتد" الانجليزي في التخلي عن خدمات "سوسو"، ليكون الفريق الإسباني ثاني أهم المهتمين بالدولي الجزائري بعد نادي "قلعة السراي" التركي. ووفقا لموقع (غول) العالمي، فإنّ إدارة "الغواصات الصفراء" ترى في "فيغولي" خيارا جد مناسب للفريق، بالنظر للخبرة التي يملكها هذا الأخير في البطولة الإسبانية، بعد سنواته الست الحافلة مع خفافيش "فالنسيا".

وجاء اهتمام "فياريال" في هذه الفترة، ليضع الدولي الجزائري أمام مفترق طرق، فإما خوض تجربة جديدة في البطولة التركية أو العودة للبطولة الإسبانية من بوابة "فياريال".

يجدر الذكر أنّ "فيغولي"، استأنف التدريبات رفقة رفاقه في "واستهام"، تحضيرا للموسم المقبل، بعد تعطّل مفاوضات المطارق مع الأتراك.