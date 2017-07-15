روما يباشر المفاوضات مع وكيل محرز

بعد 72 ساعة عن ربط تقارير صحفية إيطالية اسم محرز بالانتقال إلى قلعة "الأولمبيكو"، كشف موقع "غول" العالمي أنّ المسؤول الأول على عملية الإستقدامات في روما يعتزم تقديم عرض مالي بـ 40 مليون أورو، لإقناع إدارة الثعالب بالتخلي عن الدولي الجزائري،

وينتظر "مونشي" تحركا من "محرز" ووكيل أعماله لدفع عجلة المفاوضات مع "ليستر" من خلال تخفيض مطالب "ليستر" المصرّ على مبلغ 55 مليون أورو لتسهيل انتقال "محرز" نحو "الكالتشيو".

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "تيلي راديو ستيريو" الايطالية، أنّ "محرز" يريد المشاركة في كأس رابطة أبطال أوربا الموسم المقبل، ما جعله يرحب بفكرة الإنضمام إلى "روما" المعني بهذه المنافسة.

وكان "جيمس بالوتا" رئيس روما ، نفى الخميس، حقيقة اقتراب الذئاب من التعاقد مع "محرز"، وردّ "بالوتا" ساخرا لـ"كالتشو نيوز": "من هذا؟ لا أعرفه".

واندمج "محرز" في تدريبات "ليستر" مؤخرا، بعد فشل صفقة انتقاله إلى "أرسنال" الإنجليزي، في انتظار ما تخبئه قادم الأيام.