نصر حسين داي يخوض آخر تربص قبل كأس العرب

دخل نادي "نصر حسين داي" لكرة القدم، اليوم السبت، في آخر تربص تحضيري قبل شد الرحال إلى مصر لخوض كأس العرب المزمعة بين الجمعة القادم والسادس أوت الداخل.

بعد ضبط المدرب "نبيل نغيز" قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المنافسة، قررت إدارة النصر إجراء آخر تربص بفندق الأبيار في العاصمة، على أن يخوض أصحاب اللون الذهبي تدريباتهم بمركب 5 جويلية الأولمبي، قبل مغادرة أرض الوطن الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة الـ 23 لاعبا:

حراسة المرمى: خير الدين بوصوف، مرباح غاية، بوحلفايا زكريا

الدفاع: بوزيدي عبد الغاني، علاتي وليد، خاصف محمد نوفل، بوطبة صفيان، هريدة محمد، خايط عبد الغاني، لعريبي حسين، أوكال لياس

وسط الميدان: براهيمي بلقاسم، حراق شمس الدين، والي بلال، عدادي توفيق، شويطر عبد الرؤوف، عزوز ماهر

الهجوم: أحمد قاسمي، أيت عبد المالك رياض، عرجي وليد، أوحدة زكرياء، شخريط محمد أمين، هارون علي

ويغيب عن تشكيلة النصرية المتوسط "حسين العرفي" بسبب الإصابة، في حين استبعد "نغيز" كل من "زميتي"، "فرحات"، "رودين"، "قوجيل" لدواع فنية، اضافة إلى المتوسط الغيني "محمد كومباسا" إثر تكرّر غياباته.