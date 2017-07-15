حمّار ينتظر عودة جابو من عطلته ليعرض عليه تخفيض أجرته أو الرحيل

ينتظر رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، عودة عبد المؤمن جابو من العطلة مع بداية الأسبوع القادم، للحديث عن العروض التي وصلته، وبالخصوص عرض السد القطري، حيث حضّر له مقترحين، قبول العرض القطري ومن ثم استفادة النادي من جزء من عائدات التسريح قبل 6 أشهر من نهاية عقده، أو البقاء مقابل تخفيض أجرته الشهرية التي يتلقاها حاليا، والتي تقدر بـ450 مليون شهريا، والتي أصبحت عبئا ثقيلا على خزينة النادي، بسبب نقص مصادر التمويل، ويبقى الأكيد أن جابو سيرفض المقترح جملة وتفصيلا وبنسبة كبيرة سيختار المغادرة.

حمّار يرضخ وخذايرية يطالب برفع أجرته الشهرية

يجد رئيس وفاق سطيف حسان حمّار صعوبات كبيرة في تجسيد استراتيجيته للتقليل من الكتلة الشهرية للاعبين، التي تفوق 3 ملايير سنتيم، خاصة مع شُحّ مصادر التمويل، والدليل الحارس خذايرية، الذي ورغم تليين الرئيس حمّار لموقفه معه، فبعد أن رفض الحارس تخفيض أجرته الشهرية ووافق حمّار على إبقائها 200 مليون سنتيم، جاءت المفاجأة من خذايرية الذي طالب برفع أجرته مقابل التجديد، خاصة أنه حرّ من أي ارتباط ويلقى اهتمام عدة نوادي.

بلهاني يتحصل على تسريحه ويتجه إلى لجنة النزاعات

تحصل الحارس بلهاني سهرة أول أمس، على وثائق تسريحه من إدارة الوفاق التي كانت قد وضعته ضمن قائمة المسرحين، بسبب فشله في مجاراة نسق المنافسة مع زميليه خذايرية وخيري، حيث إن جلوسه على كرسي الاحتياط لم يتعد مواجهة أو مواجهتين، وقد رفض بلهاني التنازل عن مستحقاته مقابل ورقة التسريح، بعد أن أبدى رغبته في مواصلة تشريف العقد. وحسب مصادر موثوقة، فإن بلهاني الذي لا يلقى اهتمام النوادي بسبب نقص المنافسة يتوجه إلى إيداع شكوى لدى لجنة النزاعات للمطالبة بمبلغ مليار و400 مليون بقي يدين به منذ انضمامه قبل موسمين، والذي يمثل أجور 14 شهرا.

ماضوي منتظر نهاية الأسبوع وبقاؤه مرتبط بتلبية شروطه

من المنتظر أن يعود المدرب ماضوي إلى مدينة سطيف نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن ينهي عطلته، حيث سيجلس على طاولة المفاوضات مع إدارة فريقه، التي يمنحها الأولوية على بقية العروض التي وصلته، حيث يبقى مصيره مرتبطا بمدى استجابة الرئيس حمّار لشروطه، بداية برفع أجرته الشهرية وتعيين المغترب مرواني مساعدا له، إضافة إلى تسديد كامل مستحقات اللاعبين وتدعيم الهجوم بمهاجم قناص للأهداف، والتي لم يتحقق منها أي شرط إلى غاية اليوم.

ميباراكو لتعويض كنيش وعودية، بولعوديات ولاكروم مطلوبون

يسعى الرئيس حمّار لضمان خدمات مدافع محوري ومهاجم قناص للأهداف، بعد تماطل المدافع كنيش في الرد عليه، حيث لازال يتواجد في إسبانيا في عطلة، إضافة إلى تأكد عدم حصـول مهاجم سريع غليزان بن عياد على تسريحه، حيث وضع قائمة تضمّ عدة مدافعين محوريين على غرار شرفاوي، ميباراكو، مدافع الحراش مداني لتعويض كنيش، كما عاد إلى صفقة المهاجم عودية الذي كان قد اتفق معه في الأيام الفارطة، ومهاجم شبيبة القبائل بولعويدات ومهاجم بلوزداد لاكروم لتدعيم الهجوم الذي عانى كثيرا الموسم المنصرم، في انتظار التحاق المهاجم في الغابوني الأيام القادمة.

بوشار، العمري وعروسي تفاوضوا أمس مع شباب قسنطينة

كان المدافع المحوري الشاب بوشار، أمس، على موعد مع مسؤولي فريق شباب قسنطينة للتفاوض على إمكانية التحاقه بصفوف الشباب، بطلب من المدرب عمراني الذي كان يراهن كثيرا على المدافع بوشار طيلة مرحلة الذهاب، حين كان مدربا للتشكيلة السطايفية، خاصة أن بوشار تحصل على وثائق تسريحه، وبنسبة كبيرة يكون قد وقع في الشباب، وفي نفس الموعد كان وسط الميدان العمري وعروسي على موعد مع مسؤولي ذات الفريق.

عيبود وبن دبكة منتظران اليوم في سطيف

ينتظر أن يلتحق مهاجم شبيبة القبائل عيبود، اليوم، بمدينة سطيف، حسب الموعد الذي حدده مع الإدارة، والذي يتزامن مع موعد فتح البنوك ومن ثم ضمان الحصول على التسبيق المالي المتفق عليه قبل ترسيم توقيعه، كما سيكون وسط الميدان بن دبكة حاضرا اليوم، حسب مصدر من الإدارة، بعد أن كان دبكة قد رفض الأسبوع الفارط، حين حضر إلى مقر النادي، الحصول على صك ضمان وأصر على أمواله نقدا، وهو ما استجابت له الإدارة خلال موعد اليوم، ورغم أن لاعب النصرية وصلته عدة عروض إلا أنه طمأن الإدارة بالحضور اليوم.

العلمة تطلب ملولي وحمّار يتمسك ببوقروة

طلبت إدارة مولودية العلمة خدمات المدافع المحوري فريد ملولي، الذي سبق له حمل ألوان «البابية»، ويبقى ينتظر العرض المالي قبل الرد على عرض العلمة، فيما تلقى الرئيس حمّار مكالمة هاتفية من نظيره في أهلي البرج، موسى مرزوقي، يطلب منه خدمات المهاجم بوقروة، خاصة أن فريقه يريد لعب ورقة الصعود، حيث أجل الرئيس حسان حمّار الرد في هذه الفترة.