حشود لـ"النهار": الحديث عن رغبتي في الرحيل لا أساس له من الصحة وهناك أشخاص يريدون التخلاط

حددت إدارة مولودية الجزائر تاريخ استئناف التحضيرات استعدادا للموسم القادم، يوم 27 جويلية، أين ضربت موعدا للاعبين من أجل الشروع في التدريبات بعد الراحة التي استفادوا مناه منذ 9 جويلية، بعد نهاية الموسم المنقضي الذي كان شاقا على العميد الذي لعب فيه على ثلاث جبهات، وخاض خلاله 48 مباراة كاملة، حيث سيشرف المدرب كمال مواسة على تحضيرات الفريق في الجزائر العاصمة، في انتظار الفصل في مكان التربص التحضيري الذي سيجريه الفريق في الخارج، سواء في جمهورية التشيك أو النرويج.

من جهة أخرى، فنّد قائد مولودية الجزائر، عبد الرحمن حشود، الحديث الذي دار مؤخرا في محيط الفريق بخصوص رغبته في مغادرة العميد وطلبه أوراق تسريحه من مسؤولي الإدارة، بحجة عدم رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق الموسم القادم بعد رحيل عمر غريب، الذي أقالته شركة سوناطراك، مالكة أغلبية أسهم النادي من منصب المدير العام للإدارة الذي شغله منذ السنة الفارطة، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة التي تربط الطرفين والصداقة التي جمعتهما منذ قدوم اللاعب إلى المولودية، كما أكد حشود في تصريح لـ«النهار»، أمس، أنه سيشرّف عقده مع الفريق الذي مازال ساري المفعول إلى غاية نهاية الموسم القادم، حيث قال في هذا الصدد: «الكلام عن رغبتي في مغادرة المولودية لا أساس له من الصحة، وهو حديث أطفال صغار فقط، لم أتكلم في هذا الأمر وأتساءل مع أي جهة تكلمت في هذه القضية، فهناك إدارة للفريق، وعليه أؤكد أنه يوجد أناس لا يحبون الخير للفريق ويريدون التخلاط فقط»، وأضاف: «لدي عقد مع المولودية يمتد إلى غاية 2018 وسأحترمه، الناس تريد التخلاط فقط، صحيح أنني أملك علاقة جيدة مع غريب ولكن هذا لا يعني أنني سأغادر بعد ذهابه، فقد رحل سنة 2013 ولكنني واصلت مع الفريق لسنوات أخرى، ورغم أنني تحدثت عن الاستقرار لكنني أحترم قرار الإدارة وشركة سوناطراك».

مواسة يغيب عن اجتماع الإدارة وبن دبكة يفضل المولودية

غاب المدرب كمال مواسة، أمس، عن الاجتماع الذي عقدته إدارة الفريق وترأسه زايد لاج وحضره كل من مناجير الفريق، بويش ناصر، وجمال مربوط الذي يشغل منصب المدير العام للإدارة بصفة مؤقتة، خلفا لغريب المقال، حيث اجتمع الثلاثي الأخير فقط، مساء أمس، ومن دون حضور المسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق الذي بقى في مسقط رأسه بڤالمة، رغم أنه كان معنيا بالاجتماع الذي دعاه إليه لاج للحديث عن عملية الاستقدامات والفصل في قائمة المسرحين التي ستحمل العديد من المفاجآت، حسبما علمته «النهار» من مصادر مطلعة.

وفي سياق منفصل، فصل متوسط ميدان نصر حسين داي، سفيان بن دبكة، في مستقبله، بعدما أعرب لمقربين منه عن رغبته في حمل ألوان المولودية في حال بقائه في الجزائر وعدم الاحتراف خارج الوطن، وذلك رغم العروض الكثيرة التي وصلته من أندية أخرى، على غرار شبيبة القبائل ووفاق سطيف، في انتظار ما ستعرفه قضية انضمام اللاعب للعميد خلال الساعات القليلة القادمة بعدما تفاوض مع مسؤولي الفريق في وقت سابق.