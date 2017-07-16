زطشي يجتمع برؤساء الأندية المحترفة يوم 24 جويلية لرسم خارطة طريق الموسم الجديد

سيجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، خير الدين زطشي، برؤساء الأندية المحترفة لرابطتي موبيليس الأولى والثانية يوم 24 جويلية الجاري، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، من أجل رسم خارطة طريق الموسم الكروي الجديد، حيث رضخ رئيس «الفاف» لمطالب رؤساء الأندية الذين طالبوا بالاجتماع به خلال اجتماعهم برئيس الرابطة الوطنية المحترفة، الخميس الفارط، حيث من المنتظر أن يتطرق زطشي ورؤساء الأندية المحترفة إلى المشاكل التي اعترضتهم الموسم المنصرم، وعلى رأسها قضية البرمجة الكارثية التي انتهى الموسم الكروي بموجبها يوم 5 جويلية الحالي، بإجراء نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف، كما ستأخذ قضية الوضعية المالية للأندية والملفات المدفوعة ضدها على مستوى لجنة النزاعات حصة الأسد، من خلال دراسة الحلول الممكنة لحل القضايا وديا وتجنب فرض عقوبات جديدة على الفرق المدينة بعد قرار منع 12 ناديا من الرابطة الأولى و9 من الرابطة الثانية من الانتدابات إلى غاية تسوية وضعيتها تجاه لاعبيها ومدربيها السابقين.

هذا وكان اجتماع قرباج برؤساء الأندية، الخميس الفارط، قد خلص إلى مجموعة من القرارات والتوصيات، على رأسها تشديد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة على ضرورة تسوية الأندية لوضعيتها على مستوى لجنة النزاعات وكذا تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كما طالب قرباج رؤساء الأندية بضرورة تجهيز الملاعب بالإنارة تحسبا لخوض الجولات الأخيرة ليلا تفاديا للوقوع في مشكلة الموسم المنقضي حين اضطرت بعض الأندية لاستقبال منافسيها نهارا في عز شهر رمضان بسبب عدم توفر الإنارة بملاعبها، حيث طالب قرباح الرؤساء المعنيين بالتقدّم بطلب إلى السلطات المعنية من أجل التكفل بتجهيز الملاعب بالإنارة.

إلى ذلك، تقرر خلال الاجتماع المذكور تنصيب الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي، عضوا جديدا ضمن مجلس إدارة الرابطة الوطنية المحترفة كممثل لأندية الرابطة الأولى بدلا من فريد نزار، رئيس شباب باتنة، الساقط إلى الرابطة الثانية.