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60 مليون دج مكافئة لرياضيي العاصمة

نشر يوم 2017/07/16 1528 0 أسماء.ع 60 مليون دج مكافئة لرياضيي العاصمة
منحت ولاية الجزائر، أمس السبت، بالعاصمة مكافئة مالية تقدر بـ60 مليون دينار لصالح نوادي ورياضيي العاصمة الذين برزوا على المستوى الوطني والدولي، خلال الموسم الرياضي 2016-2017 الذي أسدل عليه الستار مؤخرا.

ترأس، كل والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف، رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ومنتخبي المجلس الشعبي لولاية الجزائر والجماعات المحلية للعاصمة، حفل بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين  البنيان بالجزائر العاصمة، قدمت من خلاله مكافئة 60 مليون دج.  

 

وهنّأ زوخ، خلال الكلمة التي القاها الرياضيين اللذين كرّموا داعيا إياهم أن يبذلوا جهدا أكبر لكي يرفعوا العلم الوطني في مختلف التّظاهرات الرياضية الدولية.

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