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بالفيديو.. أوناس يسجل أول أهدافه مع نابولي

نشر يوم 2017/07/16 1154 0 سميرة.ل بالفيديو.. أوناس يسجل أول أهدافه مع نابولي
سجّل المتوسط الدولي الجزائري الصاعد "آدم أوناس"، السبت، أول أهدافه بألوان ناديه الجديد "جمعية نابولي" الإيطالي.

 في ثاني مباراة ودية شارك فيها "أوناس"، دخل الأخير في الشوط الثاني من مواجهة "نابولي" أمام فريق "ترينتو" من الدرجة الخامسة الإيطالية، وفاز فيها الفريق الأزرق بسباعية كاملة دون مقابل، وسجل اللاعب الجزائري أول هدف له مع فريقه الجديد في الدقيقة 60 بطريقة رائعة، حيث وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس، بعدما وصلته كرة من أحد رفاقه.

وسجل "أوناس" (20 عاما) الهدف السادس، بينما سجل كل من "إدريس ميرتانس" الهدف الأول (16)، تلاه "جياكاريني" (37)، ثمّ "تشيرشيس" دقيقة من بعد، أما الهدف الرابع فكان من توقيع "كاليخون" (44)، وأحرز "ميليك" ثنائية (59) و(66) من عمر المباراة.

وسبق لـ "أوناس" أن خاض 20 دقيقة وقدّم تمريرة حاسمة، مساء الأربعاء الماضي، حين استعرض الجنوبيون عضلاتهم أمام المغمور"باسا أنايونيا" من الدرجة الايطالية السادسة (17-0) !

 

 

 

 

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