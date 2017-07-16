الجمعية العامة لإتحادية الملاكمة تسحب الثقة من نحايسية

في غياب "نحايسية"، صادق 34 عضوا من أصل 53 المشكلين للجمعية العامة، على سحب الثقة من "نحايسية"، فيما صوّت سبعة أعضاء ضد هذا القرار.

وترأس "عبد المجيد جباب" المدير العام للرياضات بوزارة الشباب والرياضة، أشغال هذه الجمعية الإستثنائية، بحضور ممثلي 29 رابطة ولائية، وتسعة نوادي و10 أعضاء من المكتب الفديرالي.

وعلى هامش هذه الجمعية، صرّح "جباب" لوكالة الأنباء الجزائرية: "وزارة الشباب والرياضة أقصت نحايسية، بسبب الإختلالات الملحوظة في تسيير الإتحادية الجزائرية للملاكمة، طبقا للقانون الذي يحكم طريقة سير الإتحادات الرياضية"

وأضاف: "يتوجب على الإتحادية الجزائرية للملاكمة، إستعادة هدوءها واستقرارها بتنظيم جمعية عامة انتخابية في آجال لا تتجاوز 15 يوما".

وقرّر أعضاء الجمعية الإستثنائية تنظيم الإنتخابات المقبلة، لتعيين رئيس جديد للإتحادية في الفاتح أوت المقبل، مع تحديد فترة ايداع ملفات الترشح، انطلاقا من اليوم الأحد وإلى غاية الخميس المقبل.