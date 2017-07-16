مونديال كرة اليد أواسط .. حظوظ الخضر قائمة

في مجموعة رابعة تضم كلا من كرواتيا، إيسلندا، الأرجنتين، المغرب والعربية السعودية، يرى خبراء أنّ الخضر يملكون الأوراق لبلوغ الدور الثاني، وبعدها سيكون هناك كلام آخر.

ويستهل الخضر المونديال بداربي مغاربي يجمعهم بالمغرب الشقيق ليلة الثلاثاء بقاعة حرشة حسان (20.00 سا) في لقاء حاسم من أجل التموقع في سباق بلوغ الدور الثاني.

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر والمغرب إلى بطولة افريقيا للأواسط التي جرت وقائعها بمالي في سبتمبر 2016، أين حقق الخضر فوزا عريضا (39-22).

ولحساب الجولة الثانية، سيواجه أشبال "رابح غربي" الأرجنتين ليلة الأربعاء (20.00 سا) بقاعة حرشة أيضا، علما أنّ الجزائر انهزمت في مونديال 2015 أمام "التانغو" (23-19).

ولحساب الجولة الثالثة، سيلاقي زملاء "أيوب عبدي" الجمعة القادم (20.00 سا) إيسلندا في لقاء صعب، باعتبار مكانة الايسلنديين أوروبيا وعالميا.

وبرسم الجولة الرابعة السبت المقبل، سيصطدم الجزائريون بالكرواتيين أقوى منتخبات العالم، والمرشحين لنيل اللقب.

ويختتم الخضر مشوار الدور الأول بالتباري مع العربية السعودية التي سجلت آخر مشاركة لها في مونديال أقل من 21 سنة عام 1997، ويخوض السعوديون البطولة من دون أربع ركائز (صادق المحسن، محمد باشا، جهاد السحاتي وعلي حكيم).