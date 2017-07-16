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الفيفا ينفي مطالبة العرب بسحب مونديال 2022 من قطر

نشر يوم 2017/07/16 779 0 سميرة.ل الفيفا ينفي مطالبة العرب بسحب مونديال 2022 من قطر
نفى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، تلقيه أي طلب من بعض الدول العربية لسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

أوضح "الفيفا" في بيان نشرته وكالة "رويترز"، أنّ رئيس الهيئة السويسري "جياني إنفانتينو" لم يصله أي طلب في هذا الخصوص، لذلك فانه يرفض الحديث أو التعليق عنه، وجرى التأكيد على أنّ "إنفانتينو" سبق له التوضيح بخصوص تواصل "الفيفا" الدائم مع اللجنة المنظمة للبطولة من أجل متابعة كل الشؤون المتعلقة بمونديال 2022".

وكانت الصحيفة السويسرية "لوكال" نشرت تصريحا نسبته الى رئيس "الفيفا" أكدت فيه أنّ 6 دول عربية طالبت بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، مؤكدة أنّ هذه الدول هي كل من السعودية، الإمارات، مصر، موريتانيا، اليمن والبحرين وأرجعت الصحيفة نفسها، السبب وراء طلب هذه الدول إلى تاريخ قطر في دعم الإرهاب.

ولا تزال قطر تستعد لإحتضان العرس العالمي في 2022، ولم تؤثر المقاطعة على أعمال التجهيزات، وأوضحت الجهات المسؤولة أنه يتم استخدام مواد البناء التي تصنع داخل قطر، بالإضافة إلى عدة مواد كانت مخزنة بجانب ما يتم استيراده عن طريق الموانئ البحرية.

 

 

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