برود ميركاتو المحترفين ومحرز مُرغم على استهلاك الثعالب!

لا يزال الحديث عن غلق سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة للدوريات الأوروبية الكبرى مبكرا، بما أنّ ستارها سيسدل في غضون الـ 46 يوما القادمة، إلا أنّ الشك بدأ يتسلل لدى لاعبي منتخبنا الوطني الذين يعانون من قلة العروض التي وصلتهم لحد الآن بالرغم من الجدل الكبير الذي صنعته وسائل الإعلام العالمية والمحلية، وربطها (نجوم) الخضر بأكبر النوادي العالمية.

وبعدما ربطت وسائل الإعلام الكتالونية "محرز" بـ "أف سي برشلونة" الإسباني، يبدو أنّ "رياض" مرشح لاجترار سيناريو صيف 2016، والاستمرار مع ناديه "ليستر سيتي" الإنجليزي، فبرغم تصريحات إبن مدينة تلمسان التي أكد فيها رغبته في تغيير الأجواء بدءً من الموسم المقبل، والانتقال إلى نادي كبير يوافق تطلعاته، إلاّ أنّ قلة العروض وعزوف عمالقة أوروبا عن دخول سباق الظفر بخدمات "محرز"، يجعل الأخير أمام حتمية مواصلة اللعب مع الثعالب إلى غاية فترة التحويلات الشتوية على الأقل.

وعلى غرار "محرز" الذي لم يتلق أي عروض فعلية بإستثناء عرض "روما" المتواضع، نجد أنّ مواطنه "إسلام سليماني" يعيش الوضع ذاته تقريبا، بما أنه يتواجد خارج حسابات المدرب "كريغ شيكسبير" الذي فتح أبواب إعارة قنّاص المحاربين خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، إلا أن قلة العروض قد تضع الهداف السابق لـ "سبورتينغ لشبونة" البرتغالي أمام حتمية البقاء على دكة البدلاء في الموسم الكروي القادم.

ومن المنتظر أن يبقى المتوسط الدولي الجزائري "سفيان فيغولي" مع مطارق "واستهام" الإنجليزي حتى إشعار آخر، وهو الذي كان مطلوبا، بحسب تقارير صحفية محلية ودولية، في الدوري التركي، وبلغ الأمر إلى حدّ التأكيد على وصول عروض رسمية من نادي "قلعة السراي" التركي ولقاء رقم مهول، لكن لا شيء من ذلك تجسد على أرض الواقع، بما أنّ "سوسو" تنقل مع كتيبة

"بيليتش" إلى النمسا لتحضير الموسم الجديد.

ودفع ابن المنيعة "ياسين براهيمي" ثمن تراجع مستواه خلال الموسم الماضي مع ناديه "أف سي بورتو" البرتغالي، ولم يكن له أثر بارز في أخبار التحويلات الصيفية الأوروبية، عكس المواسم الماضية، أين وصل صدى الفنان الأسمر إلى "بايرن ميونيخ" الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتجرع "رياض بودبوز" الاحتباس ذاته، بعدما جرى الترويج في وقت سابق لانتقاله إلى بطولتي إنجلترا وإيطاليا، لكن أنباء رئة "مونبولييه" توقفت فجأة، بالرغم من كل الثناء الذي تهاطل على خريج مدرسة "سوشو"، وتنويه الخبراء بالمستويات العالية التي قدمها "بودبوز" في الموسم الأخير.