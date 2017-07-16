5 ميداليات جزائرية في افتتاح بطولة العرب لألعاب القوى

حسب إفادات وكالة الأنباء الجزائرية، أهدى "محمد عامر" الذهبية الأولى للجزائر، بعد تصدره سباق 20 كلم مشي، لتضيف "تهاني بلبيوض" الذهبية الثانية في منافسة القفز الطويل بتحقيقها قفزة قدرة بـ (6.30م).

وأحرز كل من أيمن صبري في سباق 20 كلم مشي، ورياض سلوم في القفز العالي (2.16 م) على فضيتين، في حين ساهمت "بريزة غزلاني"، في رفع رصيد الجزائر من الميداليات بإحراز برونزية 10 كلم مشي.

وتشارك الجزائر في هذه البطولة بـ21 رياضيا ينافسون نظراءهم من 14 دولة عربية في موعد سيختتم هذا الثلاثاء.