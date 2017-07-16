أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

5 ميداليات جزائرية في افتتاح بطولة العرب لألعاب القوى

نشر يوم 2017/07/16 1 0 كريم.تيغرمت 5 ميداليات جزائرية في افتتاح بطولة العرب لألعاب القوى
أحرز المنتخب الوطني الجزائري لألعاب القوى، السبت، خمس ميداليات في أول يوم من منافسة البطولة العربية لألعاب القوى 2017 الجارية أحداثها بتونس.

 حسب إفادات وكالة الأنباء الجزائرية، أهدى "محمد عامر" الذهبية الأولى للجزائر، بعد تصدره سباق 20 كلم مشي، لتضيف "تهاني بلبيوض" الذهبية الثانية في منافسة القفز الطويل بتحقيقها قفزة قدرة بـ (6.30م).

وأحرز كل من أيمن صبري في سباق 20 كلم مشي، ورياض سلوم في القفز العالي (2.16 م) على فضيتين، في حين ساهمت "بريزة غزلاني"، في رفع رصيد الجزائر من الميداليات بإحراز برونزية 10 كلم مشي. 

وتشارك الجزائر في هذه البطولة بـ21 رياضيا ينافسون نظراءهم من 14 دولة عربية في موعد سيختتم هذا الثلاثاء. 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا