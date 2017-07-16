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ولد علي.. جاهزون لإحتضان كان 2019 وعلى منتخبنا الفوز بالتاج

نشر يوم 2017/07/16 477 0 سميرة.ل ولد علي.. جاهزون لإحتضان كان 2019 وعلى منتخبنا الفوز بالتاج
كشف وزير الشباب والرياضة "الهادي ولد علي"، الأحد، عن جاهزية الجزائر لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2019 في حال تم سحبها من الكامرون، وأكد في المقابل على ضرورة حصد الخضر للتاج القاري.

 على هامش الحفل الذي نظمته ولاية الجزائر بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان سهرة السبت، أوضح "ولد علي" أنّ الملاعب الجزائرية ستكون جاهزة وعلى أتم الإستعداد قبل حلول سنة 2019، وهو ما يجعل الجزائر جاهزة لتنظيم "كان 2019" في حال سحب شرف التنظيم من الكاميرون".

وتابع في هذا الشأن: "إن شاء الله سنكون جاهزين في 2019، لدينا ملعب 5 جويلية، والأعمال ستنتهي قريبا في ملعبي براقي ووهران، كما سنقوم بترميم وإعادة تهيئة ملعب قسنطينة.. بلادنا ما شاء الله عليها لديها الملاعب".

وطالب الوزير المنتخب الوطني لأن يكون على أتم الإستعداد من كل النواحي للتتويج بكأس 2019 في حال احتضنتها الجزائر، وواصل بحماس: "الخضر يجب أن يكونوا جاهزين للتتويج ... صراحة يجب الفوز بالكأس إذا احتضنا فعاليات الكان عوض الكامرون، فلا يعقل أن تنظمها الجزائر ويفوز بها منتخب آخر".

في سياق منفصل، ثمّن المتحدث قرار "الفاف" الأخير باستقبال محاربي الصحراء للمنافسين مستقبلا في ملاعب مختلفة عبر ولايات الوطن عوض الإكتفاء بملعب البليدة فقط، وقال إنّ ذلك "لن يؤثر على مردود رفقاء محرز".

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