زفان على سماء فرنسية إسبانية تركية

في حوار مع صحيفة "لكيب الفرنسية"، كشف "زفان" عن "اهتمام أندية فرنسية، إسبانية وتركية بخدماته"، وتابع: "أنا الآن في انتظار الإطلاع على مشروع كل ناد، لاختيار الأنسب بالنسبة لي".

وأبرز "زفان" رغبته في مغادرة "ران" خلال موسم التحويلات الصيفي الحالي، نظرا للتهميش الذي يعاني منه مع مدربه "كريستيان غوركوف" ومواصلة الأخير تجاهله في الفريق الأحمر.

وصرّح "زفان": "أتواجد ضمن قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم مع ران، لذا أنا في إنتظار الإنضمام لفريق آخر هذا الميركاتو، أين يمكنني الحصول على فرصة اللعب بانتظام".

وحمّل "زفان" مدربه الفرنسي مسؤولية الوضعية التي يعيشها حاليا، على نحو دفعه لاتخاذ قرار بالرحيل، وتابع: "أعاني من التهميش منذ الموسم الماضي مع غوركوف الذي أشركني في مناسبتين فقط، واستمر في تجاهلي مع بداية تحضيرات الموسم الجديد.