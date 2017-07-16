ذهبية للجزائري "كرجنة" في مونديال ألعاب القوى للاحتياجات الخاصة

توج الجزائري "كمال كرجنة" اليوم الأحد بلندن، بالميدالية الذهبية في رمي الجلة لحساب اليوم الثالث من الطبعة الثامنة لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تشارك فيها الجزائر بـ19 رياضيا.

أتى تألق "كرجنة" صاحب المرتبة الرابعة في مونديال 2015، بتحقيقه رمية موفقة قدرها 10 أمتار و43 سنتيمترا بداية من المحاولة الأولى، متقدما على الألماني "دانيال شيل" (10.36 م)، فيما عادت برونزية رمي الجلة للايطالي "جيوسيبي كامبوسيو" (9.60 م).

وتعدّ ميدالية "كرجنة" الرابعة للجزائر بعد ذهبيتي "مونية قاسمي" في الصولجان (ف 32) و"نسيمة صايفي" في القرص (ف 57)، فضلا عن فضية "سمير نويوة" في سباق 1500 متر (ت 46).

وبإمكان الجزائر إضافة ميداليات أخرى أمسية الأحد عن طريق العدائين "عبد الكريم كراي" (ت 38) و"مجيد جمعي" (ت 37) اللذان سيشاركان في نهائي سباق 800 متر.

في المقابل، أخفق الجزائري "ناصر جميل" في التأهل الى نهائي 100 متر (ت 12) بعد حلوله ثالثا في نصف النهائي بتوقيت قدره 11.43 ث.