مغترب في نادٍ إيطالي يحل اليوم وتربص تونس ينطلق يوم 6 أوت

من المنتظر أن يحل أمسية اليوم، على تدريبات مولودية وهران، لاعب مغترب قيل إنه ينشط في إيطاليا، وبالضبط في نادي كريمونيزا الناشط في القسم الرابع.

وحسبما تسرب لـ«النهار» من مصادر من بيت الفريق، فإن اللاعب يدعى مصدّق محمد ينشط كصانع ألعاب وتدرج في مركز تكوين نادي ليل الفرنسي، مع متوسط ميدان شالك الألماني الدولي الجزائري نبيل بن طالب، وسيكون حاضرا في تدريبات ذوي الزي الأحمر والأبيض لإخضاعه للتجارب رغم الكلام الكبير الذي قيل عن إمكانياته، إلا أن الإدارة لا تريد التوقيع له مباشرة وستضعه تحت تصرف المدرب التونسي معز بوعكاز الذي سيقوم بمعاينته.

إلى ذلك، ضبطت الإدارة، بعد أخذ ورد، تاريخ تربص تونس الصيفي، الذي سينطلق يوم السادس أوت المقبل وليس في الفاتح منه أو في الـ 31 من جويلية الجاري كما كان مبرمجا، بينما العودة لأرض الوطن فمقررة يوم الـ17 من الشهر المقبل، أي أن البعثة الحمراوية ستقضي قرابة 12 يوما بالجارة الشرقية، ولن تختتم معسكرها الإعدادي بتونس سوى قبل أسبوع واحد فقط قبل حلول موعد اتحاد البليدة لحساب جولة افتتاح الرابطة المحترفة الأولى في طبعتها الثامنة.