زغبة وعيبود يوقعان في سطيف

عرف مقر نادي وفاق سطيف زوال أمس، وصول حارس اتحاد الحراش، زعبة، للخوض في تفاصيل انضمامه للوفاق، بعد أن حصل اتفاق بخصوص الشروط، حيث جلس الرئيس حمّار في مكتبه وبحضور مناجير الحارس في جلسة تفاوضية، ينتظر أن تثمر بتوقيع الحارس على عقد لموسمين، حيث كانت الإدارة قد سارعت إلى طلب حضوره مباشرة بعد فشل المفاوضات مع الحارس المغترب خذايرية. وفي نفس الأمسية، التحق المهاجم عيبود بمقر النادي من أجل التوقيع، حيث جاءت المفاوضات مع الحارس زغبة لتؤخر مراسيم توقيع المهاجم عيبود الذي بنسبة كبيرة سيكون رابع المستقدمين، بعد أن تم الاتفاق حول كامل التفاصيل في الأيام الفارطة، أين سلم المهاجم كامل وثائق ملف تأهيله للإدارة، التي كانت قد وقّعت لكل من سيدهم من اتحاد بلعباس، نساخ من مولودية وهران والمهاجم شيبان من دفاع تاجنانت.

خذايرية يطالب بمليارين و700 مليون ويهدد باللجوء إلى لجنة النزاعات

طالب الحارس المغترب سفيان خذايرية، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع مع إدارة الوفاق، بسبب خلافات حول قيمة الأجرة الشهرية، بالحصول على مستحقاته العالقة طيلة 5 مواسم التي قضاها في الفريق، والتي بلغت 2 مليار و700 مليون، حيث يبقى في كل موسم يدين بأجرة 3 إلى 4 أشهر، وحسب مصادر فإن الحارس خذايرية يهدد باللجوء إلى لجنة النزاعات للحصول على أمواله، خاصة أنه ظل أساسيا طيلة هذه المواسم وكان وراء كل التتويجات التي حققتها التشكيلة، وبالخصوص لقب رابطة الأبطال موسم 2014، مما يجعله في موقع جيد للاستفادة من قرار في صالحه، لينضم بذلك إلى زميله الحارس بلهاني الذي يدين بمبلغ مليار و400 مليون، يمثل ديون موسمين، والذي يحضّر ملفا لإيداع شكوى.

بن دبكة يتماطل وحديث عن تلقيه عرضا من النجم الساحلي

واصل وسط الميدان بن دبكة تماطله ولم يحضر أمس مثلما كان مقررا، بعد أن كان قد اشترط الحصول على التسبيق المالي نقدا الأسبوع الفارط، حيث لم يلتحق بمدينة سطيف. وحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن هذا الأخير منشغل بدراسة عرض وصله من النجم الساحلي، كما يفكر بجدية في العرض الذي تلقاه من شبيبة القبائل في حالة بقائه في البطولة الوطنية، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تضع أسماء أخرى لتعويضه، على غرار لاعب بلوزداد دراوي.

بولحجيلات مديرا فنيا ويرفض العمل مع عضو في الطاقم الفني

أكدت مصادر موثوقة، أن الرئيس حمّار اتصل أول أمس بالمدير الفني السابق ضياء الدين بولحجيلات، أين عرض عليه العودة إلى منصبه لتولي منصب المدير الفني للفريق في جميع الأصناف، بما فيها الأكابر. وحسب ذات المصادر، فقد وافق بولحجيلات على العرض واشترط عدم العمل مع عضو في الطاقم الفني للأكابر، تحفظت مصادرنا عن الكشف عن اسمه، حيث حدد الرئيس حمّار موعدا في الساعات القادمة للرد عليه، حيث وبنسبة كبيرة يتجه نحو الاستجابة لشروطه وعودة بولحجيلات إلى منصبه.

حمّار اليوم في العاصمة من أجل عقود التمويل

يقوم الرئيس حمّار اليوم بجولة عاصمية، الغرض منها الاتفاق النهائي مع بعض الشركات من أجل إبرام عقود تمويل، والتي كان قد انتزع موافقتها النهائية منذ فترة، ويحيط الرئيس حسان حمّار سرية تامة على هوية هذه الشركات، على أن يعود إلى نشاطه بخصوص جانب الاستقدامات غدا الثلاثاء.