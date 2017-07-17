روما يقترح استعارة محرز لموسم مع حق شراء العقد بـ35 مليون أورو

يصرّ نادي روما الإيطالي ومديره الرياضي مونشي، على الظفر بخدمات النجم الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل المصري محمد صلاح نحو نادي ليفربول الانجليزي، حيث يبحث عن مختلف الحلول لإقناع إدارة ليستر سيتي بالتخلي عن خدمات أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، وهي التي ترفض التفريط فيه بأقل من 50 مليون أورو، وسبق لها أن رفضت عرض الذئاب الإيطالية الذي بلغ 35 مليون أورو، حيث تقدم نادي العاصمة الإيطالية بمقترح جديد لمسيري «الفوكسيز» باستعارة الدولي الجزائري لموسم واحد مع حق شراء العقد بصفة نهائية الموسم القادم بـ35 مليون أورو، وحسبما كشفه موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي فإن مونشي اقترح التعاقد مع محرز بنظام الإعارة لموسم واحد مقابل مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه، مع تحويله إلى ملعب «الأولمبيكو» نهائيا خلال الميركاتو الصيفي القادم مقابل 35 مليون أورو، وهو الاقتراح الذي يستبعد أن توافق عليه إدارة ليستر سيتي التي تعوّل على بيع اللاعب للاستفادة ماليا من تحويله في عقد صفقات جديدة والتعاقد مع لاعب لتعويضه، مما قد يجبر المدير الرياضي لنادي روما على رفع عرضه وهو الذي يصر على حسم الصفقة قبل التنقل في جولة الفريق التحضيرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي يسعى ليكون محرز ضمنها للتحضير للموسم الكروي المقبل.

إيفرتون وتشيلسي يعودان لسباق التعاقد مع نجم «الخضر»

من جهتهما، عاد ناديا إيفرتون وتشيلسي الانجليزيان إلى سباق التعاقد مع نجم الخضر هذا الصيف، بعدما خفّ اهتمامهما باللاعب في الفترة الماضية، حيث أكدت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية الشهيرة أن إيفرتون وضع محرز على رأس أولوياته لتعويض رحيل نجمه البلجيكي لوكاكو نحو مانشستر يونايتد، بينما يسعى «البلوز» إلى حسم صفقة محرز لامتصاص غضب أنصار الفريق عقب فشل صفقة التعاقد مع لوكاكو، نفسه، الذي خطفه «المان يو» في آخر لحظة، وهذا بإصرار من المدرب «أنطونيو كونتي» الذي يراقب نجم ليستر سيتي منذ الموسم المنصرم.