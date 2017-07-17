زطشي: عطال في أوروبا بنسبة 99 %

نقل موقع (لاغازيت دو فونيك) على لسان ، كشف "زطشي" أن الدولي الجزائري يوسف عطال، في إتصالات جد متقدمة مع أندية أوربية قصد ترسيم انتقاله لاحدى البطولات الأوروبية انطلاقا من الموسم المقبل.

وقال "زطشي": "من خلال المعلومات التي تلقيتها من إدارة نادي بارادو، لقد تم الإتفاق على جميع النقاط من أجل ترسيم انتقال يوسف عطال لأحد نوادي القارة العجوز الموسم المقبل".

ورفض "زطشي" الكشف عن اسم النادي الذي سيلعب له مدافع المنتخب الوطني، وتابع: "في الوقت الراهن لا يمكنني كشف إسم النادي الذي سيوقّع له عطال، لكن أؤكد أنّ اللاعب وبنسبة 99 % سيمضي أول عقد احترافي له في أوروبا".

وتشير جميع الأصداء إلى أنّ الوجهة المقبلة لصاحب الـ21عاما، ستكون الليغا الإسبانية، والتي من المتوقع أن يدخلها من بوابة النادي الأندلسي "بيتيس اشبيلية" الذي أجرى فيه التجارب الموسم المنصرم 2016-2017.