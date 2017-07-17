بارادو يطالب بإستقبال المنافسين في 5 جويلية

علمت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ إدارة الفريق الأصفر والأزرق رفعت طلبا إلى رئيس الرابطة المحترفة "محفوظ قرباج" على هامش الحفل التكريمي لأحسن الأندية العاصمية ورياضييها المنخرطين في الجمعيات الرياضية عبر مختلف الاختصاصات الذي نظمته ولاية الجزائر السبت.

هذا ومن المنتظر أن ترفض الرابطة المحترفة طلب "بارادو"، تبعا لتأكيد "قرباج" أنّ ملعب 5 جويلية سيكون مخصصا لإجراء جواريات نوادي العاصمة وفقط.

وكان "بارادو" استقبل منافسيه في الموسم الكروي الأخير 2016-2017 بالملعب البلدي للدار البيضاء، إلا أنّ اهتراء أرضية الأخير، أرغمت القائمين على الأتلتيك لتغيير ملعب الاستقبالات في الفترة القادمة.

ويبقى طلب "بارادو" (تأسس في 16 أوت 1994) مشرّفا لناد مكافح عاد إلى حظيرة النخبة، طالما أنّ زملاء "عطال" لا يبالون باستقدام الخصوم في حديقة 5 جويلية بدل المراهنة على أحد الملاعب الضيقة، وهي الاستيراتجية "الأضيق" التي تتبناها كثير من النوادي العريقة لـ "صنع الفوارق".