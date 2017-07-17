غربي.. نراهن على بلوغ الدور الثاني في مونديال اليد

في تصريحات بثتها الإذاعة الوطنية، عبّر الدولي الجزائري السابق عن أمله في تحقيق المنتخب الجزائري لوتيرة تصاعدية خلال هذه المنافسة، قائلا: "أتمنى رؤية الفريق الوطني يدخل في هذه المنافسة تدريجيا ليسجل وتيرة تصاعدية من لقاء لآخر، ولا يمكن التطرق لحظوظنا في المجموعة التي نتواجد فيها، لكن هدفنا هو بلوغ الدور الثاني".

وعن اللاعبين المشاركين في هذه المنافسة ومدى جاهزيتهم أضاف الناخب الوطني: "منحت هذه الدورة الثقة للاعبين، سيما بعد هزم روسيا التي فازت علينا بنتائج عريضة عدة مرات، والشيء نفسه بالنسبة لسلوفينيا".

وفي الأخير، تطرق "غربي" للجانب التكتيكي والتغييرات التي أجراها على طريقة لعب المنتخب الوطني، كاشفا: "اعتمدت على نظام دفاعي آخر من 5-1 إلى 3-2-1، لأني أريد منح أدوارً هامة للاعبي الأجنحة عبر التسديد من بعيد عندما يتطلب الأمر".

وسيفتتح الخضر مشوارهم بمواجهة المغرب الثلاثاء (20.00 سا) بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.