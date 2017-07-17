فرنسا تتسلح بلاعبي البارصا في مونديال الجزائر

ويتموقع الزرق في ثوب المرشح فوق العادة للاحتفاظ بلقب دورة البرازيل 2015، وسيواجه الفرنسيون في أول خرجة برسم المجموعة الثانية، منتخب مصر الشقيق في لقاء واعد، ولو أنّ "الديكة" يتوفرون على الأفضلية أمام "الفراعنة".

وتسلح المنتخب الفرنسي بأسماء لامعة تحسبا لموعد الجزائر، من خلال استقطابه لاعبين ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية الكبرى، على غرار اللاعب "يانيس لين" الذي أمضى على عقد إحترافي مع البارصا لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى "ديكا مام" لاعب برشلونة، ولاعب مونبوليي "لودوفيتش فابريغاس".

وسينشط المنتخب الفرنسي لكرة اليد في المجموعة الثانية إلى جانب مصر، الدانمارك، سلوفينيا، قطر والسويد.