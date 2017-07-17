يونس إفتيسان مدربا جديدا لإتحاد الحراش

علم "النهار أونلاين"، عصر الإثنين، إنّ المدرب السابق لمنتخب الجزائر العسكري "يونس إفتيسان" عُيّن مدربا جديدا لنادي "إتحاد الحراش" على أهبة الموسم الجديد 2017 – 2018.

أفادت مراجع "النهار أونلاين" إنّ المفاوضات بين "إفتيسان" والإدارة الحراشية تمت في وقت سريع وتوّجت بعودة الابن الضال إلى البيت الذي ذاق فيه حلاوة التتويج بكأس الجمهورية (1987)، وربع كأس الاتحاد الافريقي (1993).

واللافت أنّ "إفتيسان" اتفق مع جناح "عبد القادر مانع" الذي يعتبر نفسه "رئيسا شرعيا" للصفراء، رغم قرار أعضاء مجلس إدارة إتحاد الحراش الذين سحبوا الثقة منه وقاموا بتعيين "محمد العايب" رئيسا في الجمعية العامة التي جرت بمقر الاتحاد الخميس الماضي.