خذايرية يتوعد حمّار.. العمري يقسم على عدم العودة ومصير كنيش يتحدد غدا

حمّار يحمّل ماضوي مسؤولية المستقدمين الخمسة

كشف رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، في تصريح له عقب توقيع الحارس زغبة والمهاجم عيبود، أن الاستقدامات التي قامت بها الإدارة مدروسة بشكل جيد، وأنها تمّت حسب احتياجات التشكيلة وبعد مشاورات مع المدرب خير الدين ماضوي، الذي منح الضوء الأخضر لاستقدام الخماسي، رغم أنه يتواجد في عطلة خارج الوطن ولم يحسم مصيره بشكل نهائي بين البقاء أو المغادرة، حيث ينتظر حضوره نهاية الأسبوع الحالي لمعرفة مدى استجابة الإدارة لشروطه مقابل بقائه. في ذات السياق، كشف الرئيس حمّار أن إدارته لازالت لم تصرف النظر عن المدافع المحوري كنيش، الذي تحدث إليه من مكان تواجده في إسبانيا، حيث يوجد في عطلة وحدد معه موعدا للالتقاء غدا الأربعاء، بعد أن يعود اللاعب إلى أرض الوطن، في موعد يراهن عليه الرئيس حمّار لإقناع المدافع بترسيم تجديده، وهو ما جعل الإدارة تؤجل مساعيها لإيجاد مدافع محوري.

الغابونيان يلتحقان الأسبوع القادم من أجل التوقيع

كما أكد رئيس الفريق أن إدارته أنهت كامل الإجراءات التي تضمن التحاق الثنائي الغابوني بمدينة سطيف، بعد أن أرسلت لهما الدعوة من أجل الحصول على التأشيرة، ومن ثم حجز تذكرتين لهما للحضور عبر الدار البيضاء المغربية، حيث كشف أن حضورهما سيكون الأسبوع القادم، وقال إن المهاجم يبلغ من العمر 24 سنة ووسط الميدان يبلغ من العمر 22 سنة، وأنهما يملكان بطاقة لاعب دولي في منتخب بلادهما، وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لـ«النهار» أن الأمر يتعلق بمهاجم الرجاء البيضاوي جولاياني وزميله مبينغي.

الإدارة تطلب من العمري الرجوع واللاعب يقسم على عدم العودة

سارعت الإدارة إلى الاتصال مجددا بوسط الميدان العمري، مباشرة بعد أن تأكدت من فشل صفقة بن دبكة، حيث حددت معه موعدا للحضور إلى مقر النادي قصد الجلوس على طاولة المفاوضات والبت في الشروط التي وضعها خلال الجولة الأولى من المفاوضات، لتجد الإدارة رفضا قاطعا من اللاعب الذي تحدثت مصادر مقربة منه أنه أقسم على عدم العودة، بعد أن أعلنت الإدارة عن الاستغناء عنه، وراحت تبحث عن خليفة له، ولازالت العروض تصل اللاعب من عدة نوادي، على غرار شباب قسنطينة، شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

خذايرية يتهم حمّار بخرق الاتفاق ويضرب له موعدا في سطيف

كشفت مصادر موثوقة أن الحارس خذايرية الذي يتواجد في عطلة في إسبانيا رفقة المدافع الشاب كنيش، سارع إلى الاتصال بالرئيس حمّار لحظات بعد توقيع الحارس زغبة على عقد لموسمين، موجها له انتقادات بالجملة واعتبره أخلّ بالاتفاق المبرم بينهما، بعد أن وعده حمّار بعدم جلب أي حارس، مصرا على الحصول على أمواله التي لازال يدين ومتوعدا الإدارة باللجوء إلى لجنة المنازعات، قبل أن توعد حمّار بالحضور إلى مدينة سطيف هذه الأيام ومواجهته وجها لوجه.

الحارس عصماني يطلب التسريح وحمّار يطلب المقابل

تقدم الحارس الشاب عصماني، بطلب للرئيس حمّار من أجل الحصول على ورقة تسريحه، بعد أن أنهى مرحلة فئة الآمال، مؤكدا رغبته في تغيير الأجواء، ليكون ردّ الرئيس السطايفي بأن طلب المقابل المالي لورقة التسريح، خاصة أن اللاعب تدرج في جميع الفئات الصغرى للفريق وتلقى 40 مليون سنتيم عقب توقيعه على عقد طويل المدى، حيث أصر حمّار على موقفه، خاصة بعد الأخبار التي وصلت مسامعه بخصوص العرض المغري الذي تلقاه الحارس من شباب قسنطينة ونصر حسين داي.

ناجي يرفض تخفيض أجرته الشهرية

رفض المهاجم ناجي مقترح الإدارة بتخفيض أجرته الشهرية التي وقع بها بداية الموسم الفارط، بعد أن بررت الإدارة المقترح بالمشاركات النادرة للاعب في بطولة الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، والتي منعته من الحضور في أهم المنعرجات، منها نهائي كأس الجمهورية، حيث برر المهاجم رفضه التخفيض وأصر على الحصول على أمواله كاملة غير منقوصة، مؤكدا أنه تعرض للإصابة في الفريق وأن القانون يقف إلى جانبه. للعلم، فإن الإدارة كانت منتصف الموسم الحالي قد طلبت من طبيب الفريق التأكد من إصابة المهاجم، إن كانت قديمة أو حديثة، حيث تلقت تقريرا يؤكد أن الإصابة تعود إلى فترة تواجده مع اتحاد العاصمة.