زطشي وماجر في المغرب لحضور ندوة "الكاف"

وتدرس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتماد عدة تغييرات في مسابقتي كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال افريقيا، خلال الندوة التي ستنطلق اليوم في مدينة الرباط المغربية بحضور رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري إنفانتينو، وسياشرك فيها أيضا أبرز نجوم القارة السمراء على رأسهم رابح ماجر بالإضافة إلى الكامروني جوان أنطوان والمصري حسام حسن والنيجيري أوكوشا والمغربي بادو الزاكي، إلى جانب الفرنسيين كلود لوروا وهيرفي رونار.

ووجهت "الكاف" الدعوة إلى كل رؤساء الاتحادات الوطنية ومن بينهم رئيس "الفاف" زطشي بالإضافة مستشاره جهيد زفزاف، وحسب بيان الهيئة الإفريقية الذي نشرته أمس الإثنين على موقعها الرسمي فان هذه الندوة ستناقش بالدرجة الأولى موعد كأس افريقيا بعدما اشتكى العديد من تنظيمها في الشتاء في عز الدوريات الأوروبية ودراسة أيضا إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة، وتشهد هذه الندوة أيضا عقد جمعية استثنائية "للكاف" .