شكسبير يوضح حقيقة عرض روما إلى محرز

قال شكسبير في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية صباح اليوم الثلاثاء: "محرز أوضح موقفه جيدا"، وأضاف: "من عودته إلى أجواء التدريبات مع الفريق منذ أسبوعين وهو يتدرب بجد وأثبت إلتزامه مع الفريق، ورحيل اللاعبين جزء لايتجزء من أي فريق لكن إلى حد الآن لم يصلنا أي عرض من رسمي من أجله وكل ما يقال مجرد كلام فقط"، وتابع قائلا: "موقفي بسيط وواضح، طالما أنه لايزال هنا معنا ولم نتلق أي عرض رسمي بخصوصه وكل ما يقال مجرد تكهنات وإشاعات، لذلك فإنه يبقى ملتزما مع ليستر، ولا أدري كيف سيكون مستقبله"، وليست المرة الأولى التي ينفي فيها شكسبير وجود عروض من أجل اللاعب الجزائري.

وتحدثت تقارير إعلامية إيطالية وإنجليزية لعدة أيام عن وجود عرض رسمي من إدارة روما الإيطالي لإستقدام محرز بـ 23 مليون أورو قبل رفعه إلى 30 مليون أورو، ليأتي نفي مدرب "الثعالب" ليسقط كل هذه التقارير في الماء، ويطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل أفضل لاعب في إفريقيا 2016.