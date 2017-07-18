المغرب ينافس الجزائر على تنظيم كأس إفريقيا 2019

من المنتظر أن يناقش "ﺍﻟﻜﺎف" خلال إجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بمدينة الرباط المغربية، امكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في "الكان" وهو من شأنه أن يدفع بالكامرون الى سحب تنظيمها لكأس إفريقيا 2019، كما أنها غير جاهزة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨية ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ‌ يتوفر ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺳﻮﻯ ﻣﻠﻌﺐ ﻭﺍﺣﺪ مطابق للمعايير ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ويشترط "ﺍﻟﻜﺎﻑ" 4 ﻣﻼ‌ﻋﺐ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ الأقل ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ.

ويترقب الشارع الرياضي الجزائري مجريات إجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي قد سيتم فيه طرح فكرة تنظيم الجزائر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 عوضا عن الكامرون، لتكون المنافسة قوية بين الجزائر والمغرب على العرس الافريقي، بعدما أعلنت عدة تقارير صحفية مغربية رغبة بلدها على الترشح لهذا الحدث حيث يسعى الى تعويض خسارته الرهان في احتضان دورة 2015 بسبب وباء إيبولا.

وكان وزير الشباب والرياضة "الهادي ولد علي" قد كشف عن جاهزية الجزائر لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2019 في حال تم سحبها من الكامرون في عدة مناسبات، آخرها كان على هامش الحفل الذي نظمته ولاية الجزائر بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان سهرة السبت الماضي.