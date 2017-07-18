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القبض على رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم بتهمة الفساد

نشر يوم 2017/07/18 2003 0 يونس رزيق القبض على رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم بتهمة الفساد
ألقت الشرطة الاسبانية صباح اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم "أنخيل ماريا فيلار" ونائب رئيس الفيفا، وابنه جوركا المدير التنفيذي لأتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وشخص ثالث بسبب اتهامات بالفساد.

 وقال متحدث باسم السلطات الإسبانية لوكالة "أسوشيتد بريس" أن الشرطة داهمت مكاتب الإتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم كجزء من عملية التحقيقات فيما يخص عملياتها المالية،

وأوضحت صحيفة "إل بيس" الإسبانية في تقرير نشرته أن التحقيقات تبحث تورط المتهمين في استخدام غير مشروع لأموال الإتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الحصول على دعم الإتحادات المحيطة لفيلار من أجل انتخابه للمرة الثامنة على التوالي كرئيس للإتحاد، ويأتي اقتحام السلطات للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل يومين من إعلان جدول مباريات الموسم الجديد للدوري الإسباني والمسابقات في الدولة لموسم 2017-2018.

 وشغل فيلار عدة مناصب في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، وعين كنائب لرئيس الإتحاد الدولي في عامي1992 و2002، وأصبح فيلار رئيسا للإتحاد الأوروبي بشكل مؤقت في 2015 وفي العام التالي تم تغريمه مبلغ 25 ألف فرانك سويسري وذلك لعدم تعاونه في التحقيقات الجارية بشأن تنظيم بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

 

 

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