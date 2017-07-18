مونديال كرة اليد ....ألمانيا تتغلب على المجر وفوز سهل لإسبانيا أمام البرازيل

تغلب المنتخب الألماني على نظيره المجري بنتيجة 25-21 (الشوط الأول : 11-12) اليوم الثلاثاء بالجزائر لحساب اليوم الأول من المجموعة الأولى لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة، حيث مكن هذا الفوز منتخب "المانشافت" من إحتلال المرتبة الأولى مؤقتا لمجموعتها برصيد نقطتين، وفي مواجهة أخرى حقق المنتخب الإسباني فوزا سهلا على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-21 (الشوط الأول : 15-09) .

ويواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره المغربي أمسية اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا بقاعة حرشة حسان لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.