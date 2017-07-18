هذه رزنامة هي مباريات ذهاب الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية

نشر موقع الرابطة المحترفة عبر الانترنت تواريخ جولات مرحلة الذهاب للرابطتين الاولى والثانية موبيليس اللتين ستعطى إشارة انطلاقهما يومي 25 و26 اوت المقبل، بينما برمجت الجولة ال 15 والاخيرة من مرحلة الذهاب، يوم 5 ديسمبر المقبل .

وجاءت تواريخ جولات مرحلة الذهاب للرابطتين الاولى والثانية موبيليس كمايلي:

الجولة الاولى : 25 و26 أوت

الجولة الثانية : 8 و9 سبتمبر

4 سبتمبر لقاء مقدم : نصر حسين داي و اتحاد الجزائر

5 سبتمبر لقاء مقدم : شباب بلوزداد و مولودية الحزائر

الجولة الثالثة: 15 و16 سبتمبر

12 سبتمبر لقاء مقدم : اتحاد الجزائرو دفاع تجنانت

شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

الجولة الرابعة: 22 و23 سبتمبر

الجولة الخامسة: 26 سبتمبر

الجولة السادسة: 29 و30 سبتمبر

3 اكتوبر لقاء متأخر

الجولة السابعة: 6 و7 اكتوبر

الجولة الثامنة : 13 و14اكتوبر

10 اكتوبر لقاء مقدم

الجولة التاسعة: 17 اكتوبر

الجولة ال10: 20 و21 اكتوبر

الجولة ا11 : 27 و28 اكتوبر

24 اكتوبر لقاء مقدم

الجولة ال12 : 3 و4 نوفمبر

10 و11 نوفمبر لقاء متأخر

الجولة ال13 : 17 و18 نوفمبر

الجولة ال14 : 1 و2 ديسمبر

الجولة ال15 : 5 ديسمبر

الجولة ال16 : 8 و9 ديسمبر .