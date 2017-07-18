وضعية مانع غير قانونية ولكننا سنتركه يعمل من أجل مصلحة الحراش

كشف محمد العايب، الرئيس السابق لنادي اتحاد الحراش، أن وضعية الرئيس الحالي للفريق، عبد القادر مانع، غير قانونية، بعدما انتهت عهدته، مشيرا إلى أن المحكمة منحته الوقت لعقد جمعية عامة، مما يجعل الصفراء من دون رئيس فعلي من الناحية القانونية، إلا أن العايب أكد أنه وبقية المساهمين الذين يؤيدون عودته لرئاسة النادي العاصمي، لن يؤثروا على عمل مانع وجماعته مراعاة لمصلحة النادي، وأوضح أنهم لن يؤثروا على عملية الاستقدامات التي تقوم بها إدارة مانع، كما بعث العايب رسالة مباشرة عن نيته في الترشح للعودة إلى كرسي رئاسة الصفراء، من خلال تأكيده أنه سيتعامل بطريقة عادية مع اللاعبين المنتدبين من طرف مانع، في حال انتخابه رئيسا، أين صرح، أمس الثلاثاء، في ندور صحفية قائلا: «اتحاد الحراش متواجد في وضعية غير شرعية، وضعية مانع غير قانونية لأن عهدته انتهت والمحكمة منحته الوقت فقط لعقد الجمعية العامة وليس من أجل البقاء رئيسا»، مضيفا: «بناء على المعطيات السابقة، فإن الفريق حاليا يوجد من دون رئيس فعلي، وما يقوم به مانع لا يدخل في صلاحياته كرئيس»، وتابع: «رغم كل هذا إلا أننا قررنا ترك مانع وجماعته يعملون دون أن نؤثر عليهم، وهذا من أجل مصلحة الحراش التي تبقى فوق كل اعتبار، نحن نحب هذا الفريق ونفكر في مصلحته ولن نقوم بأي خطوة ستضره»، وأردف ذات المتحدث قائلا: «حتى فيما يتعلق بالانتدابات، فإننا لن نتدخل وسنفسح المجال لهم من أجل استقدام اللاعبين تحسبا للموسم الكروي المقبل، وحتى لو يتم انتخابي رئيسا للفريق فإني سأتعامل مع هؤلاء اللاعبين الجدد بصفة طبيعية كأنني أنا من انتدبتهم، المهم هو النتائج ومصلحة الصفراء». هذا وكان العياب قد عقد نوة صحفية، صبيحة أمس، بإحدى قاعات الحفلات بمدينة الحراش للرد على تصريحات مانع الأخيرة، التي اتهمه فيها بعرقلة انتداباته والعمل في الخفاء على تكسير الفريق، وحضر الندوة المساهمون الموالون للعايب، ويتعلق الأمر بكل من عزيز نيساس، جعفر بوسليماني، رابح حداد، عيسى خير الناس ومحمد زوبيري.

حصة الاستئناف أمس خصصت لإجراء التجارب بإشراف إفتيسان

على صعيد آخر، خصصت حصة استئناف التدريبات، أمس الثلاثاء، لإجراء التجارب من أجل اختيار اللاعبين لتدعيم صفوف النادي، وهذا تحت إشراف المدرب الجديد يونس إفتيسان وطاقمه الفني، وعرفت الحصة حضور الحارس الجديد معزوزي، بينما غاب جميع اللاعبين الآخرين بعدما منحتهم الإدارة الإذن بالغياب، وأكدت مصادر «النهار»، أن ترخيص الإدارة جاء لمنح اللاعبين الفرصة من أجل قضاء حاجياتهم قبل الالتحاق تباعا خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى فسح المجال لإجراء التجارب. تجدر الإشارة إلى أن الصفراء ضمنت خدمات الحارس معزوزي والمدافع بيطام، في وقت تتفاوض مع كل من متوسط الميدان مراد دلهوم والمهاجم عادل بوقروة.