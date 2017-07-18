خذايرية في لقاء الفرصة الأخيرة اليوم وحمّار مجبر على دفع مليار لعمراني

الإدارة تترقب قرار تسريح بن عياد لإنجاح الاستقدامات

سيكون رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، على موعد اليوم مع الحارس سفيان خذايرية والمدافع المحوري رياض كنيش، بعد أن عادا من عطلتهما في إسبانيا، وفي الوقت الذي طلب خذايرية لقاء الرئيس بعد استيائه من خرقه الاتفاق الذي أبرمه معه، وإقدامه على جلب الحارس زغبة لخلافته، حيث يهدف لإقناع حمّار بأنه يرغب في البقاء مواسم إضافية وأن مغادرته كانت من جانب الإدارة التي عليها تحمّل مسؤولياتها، وتذكير الرئيس السطايفي بديونه التي بلغت 2 مليار و700 مليون سنتيم، وأكدت مصادر موثوقة أن لقاء اليوم مع خذايرية سيفضي بنسبة كبيرة إلى اتفاق قد يؤدي إلى تجديد عقد الحارس، الذي لا يعارض فكرة تخفيض أجرته، خاصة ان الحارس الثاني خيري بكري كان قد أبدى رغبته في المغادرة عشية مواجهة نصف نهائي كأس الجمهورية أمام مولودية الجزائر.

الرهان على لقاء كنيش اليوم بعد تضييع ميباراكو

سيطوي الرئيس حسان حمّار ملف المدافع الشاب كنيش اليوم بشكل نهائي، عقب جلوس الطرفين على طاولة واحدة، حيث سيرد المدافع على العرض المالي الذي اقترحته على الإدارة، أين رفعت أجرته الشهرية ومن ثم وضع حد لمسلسل طال أمده، وجاء موعد اليوم مع المدافع كنيش ساعات بعد ترسيم مغادرة عروسي وبوشار، وبعد تضييع مدافع العميد ميباراكو، بعد أن قررت إدارة فريقه عدم تسريحه.

حمّار يترقب قرار تسريح بن عياد لإنجاح الاستقدامات

يوجد الرئيس حسان حمّار في حالة ترقب لقرار لجنة النزاعات بخصوص مهاجم سريع غليزان بن عياد وتسريحه من أجل ترسيم ضمه، وضمان تدعيم الهجوم الذي يبقى أحد الشروط الأساسية للمدرب ماضوي لتجديد عقده، خاصة أن الخط الأمامي بقي النقطة السوداء في التشكيلة الموسم الفارط، ورغم أن رئيس السريع بلحمري كان قد صبّ أجرة شهرين في الحساب البنكي للمهاجم بن عياد للحيلولة دون صدور قرار تسريحه من الفريق، لكن يبدو أن الرئيس السطايفي تلقى ضمانات بصدور قرار تسريح اللاعب.

الحارس زغبة وقع مقابل 60 مليون سنتيم شهريا

أكدت مصادر موثوقة أن صفقة ضم حارس اتحاد الحراش زغبة لم تكلف الخزينة مبلغا كبيرا، وهو السبب الذي جعل الرئيس حمّار لا يفوت الفرصة ويسارع إلى ترسيم ضمّه، وخرقه الاتفاق مع الحارس خذايرية، حيث إن أجرة 60 مليون سنتيم شهريا التي وافق عليها الحارس وراء التعجيل في ترسيم ضمه، حيث إن ابن المسيلة الذي سبق له اللعب في العلمة ثم أمل مروانة كان يطمح منذ فترة طويلة إلى تقمص ألوان وفاق سطيف، حيث تبقى هذه الأجرة الأضعف في النادي منذ عدة مواسم، فيما رسم المهاجم عيبود توقيعه مقابل 120 مليون سنتيم.

حمّار يطالب عصماني بإعادة 40 مليونا مقابل التسريح

طلب الرئيس حمّار من الحارس الشاب عصماني مبلغ 40 مليون سنتيم، كان قد تلقاه خلال الموسم الفارط، مقابل تسريحه، وهو ما رفضه الحارس الشاب خاصة أنه لم يتلق أجوره الشهرية طيلة الموسم، ورغم أن الحارس الشاب برر مغادرته بسبب ارتباطاته الدراسية، حيث سيدرس في أحد المعاهد المختصة في العاصمة، إلا أن الرئيس حمّار أصر على موقفه.

ويعرض على بوڤروة الإعارة إلى أهلي البرج

كان لقاء الرئيس حمّار بالمهاجم بوقروة، أمس، فرصة لتأكيد قرار الاستغناء عن خدمات اللاعب ومنحه ورقة التسريح مقابل التنازل عن مستحقاته العالقة، أو خيار الحصول على أمواله بشرط التوقيع على عقد التحويل المؤقت إلى الجار أهلي البرج، بعد اتفاق تم بين الرئيس البرايجي موسي مرزوقي والرئيس حمّار. وحسب مصادرنا، فإن المهاجم بوقروة رفض العرض ومقترح الإعارة وأصر على تسريحه.

لجنة المنازعات تنصف المدرب عمراني

أصدرت لجنة المنازعات قرارا في صالح المدرب عمراني، بعد الشكوى التي أودعها للمطالبة بمستحقاته العالقة الخاصة بـ4 أجور شهرية عالقة بمقابل 250 مليون شهريا، لكن الإدارة طعنت وأكدت أن الاتفاق على 140 مليون شهريا، على أساس أن العقد الكتابي يحمل مبلغ 140 مليون بالحروف، والتي تبقى القيمة الأصح عوض قيمة 250 مليون المكتوبة بالأرقام، لتمنح لجنة المنازعات الحق للمدرب وأمرت بتسديد مبلغ مليار سنتيم قبل موعد 31 جويلية، مهددة بعدم تأهيل اللاعبين الجدد في حال عدم تسوية مستحقات المدرب.

مقداش وزيوش يسرحان نهائيا وبودرامة يعار

أفضت جلسة المفاوضات التي جمعت، أمس، الرئيس حمّار بالرئيس الجديد لشبيبة سكيكدة، إلى الموافقة على تسريح وسط الميدان مقداش وزميله الظهير الأيمن زيوش بشكل نهائي إلى شبيبة سكيكدة، مقابل 70 مليون سنتيم عن اللاعب زيوش، فيما تم توقيع عقد تحويل مؤقت للمدافع المحوري الشاب بودرامة إلى شبيبة سكيكدة، على أن يعود الموسم القادم لفريقه، خاصة أن بودرامة مرتبط بعقد 5 مواسم مع وفاق سطيف.