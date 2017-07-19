فيورنتينا الإيطالي يستعد لعرض 9 ملايين أورو للتعاقد مع بودبوز

يستعد نادي فيورنتينا الإيطالي إلى تقديم عرض بقيمة تترواح بين 8 و9 ملايين أورو، أي حوالي 160 مليار إلى 180 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، للتعاقد مع نجم نادي مونبيلييه الفرنسي، الدولي الجزائري رياض بودبوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفته صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية الشهيرة، والتي أشارت إلى أن مسيري «الفيولا» لن يتأخروا في تقديم عرضهم إلى إدارة مونبيلييه للحصول على خدمات صانع ألعاب الخضر، الذي يسيل لعاب عدة أندية في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، عقب تألقه الموسم المنصرم وقيادته مونبيلييه إلى ضمان البقاء ضمن حظيرة الدرجة الأولى الفرنسي، بفضل أهدافه الـ11 وتمريراته الحاسمة التسع، إضافة إلى تربعه على عرش أفضل صانعي الفرص في أوروبا للموسم المنصرم.

هذا وكشفت ذات المصادر أن العرض الذي تنوي إدارة فيورنتينا تقديمه قد يعجّل بحسم الأمور، رغم أن الرئيس الراحل، لويس نيكولين، حدد مبلغ 15 مليون أورو، ما يعادل حوالي 300 مليار سنتيم، للتخلي عن خدمات نجمه، إلا أن وفاته قد تصب في مصلحة بودبوز والأندية الراغبة في ضمه، وعلى رأسها النادي الإيطالي، أين لا يستبعد أن يخفض شقيق الرئيس المتوفى ونائبه من مطالبه المالية بعدما وعد بودبوز بتسهيل انتقاله هذا الصيف.

هذا ولن تكون مهمة «الفيولا» سهلة للظفر بخدمات نجم الخضر، وسيضطر للدخول في صراع مع عدة أندية، يتقدمها نادي نيوكاستل الانجليزي الذي عاد مجددا لاستهداف صاحب الـ27 عاما، حسب الإعلام البريطاني، موازاة مع الاهتمام الكبير الذي يلقاه اللاعب من نادي إشبيلية الإسباني، مما يجعل ميركاتو بودبوز ساخنا في انتظار الأمور الرسمية.