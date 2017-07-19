الحارس قاسم سفيان يوقع لـ3 سنوات مقابل 60 مليون سنتيم شهريا والتربص بين بلغاريا، باريس والمغرب

وقع الحارس قاسم سفيان، أمس، رسميا على عقد انضمامه إلى شباب بلوزداد لمدة 3 سنوات كاملة، يتقاضى بموجبه أجرة شهرية قدرها 60 مليون سنتيم، حسبما كشفته مصادر مطلعة لـ«النهار»، ليكون بذلك سادس المستقدمين في البيت البلوزدادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من، سالمي حسين، زناسني، لعباني، بوراوي وبوشار، حيث تمكن رئيس الفريق محمد بوحفص من التوصل إلى أرضية اتفاق مع الحارس الذي سرح مؤخرا من شبيبة بجاية، بعدما كان الخلاف قائما على الجانب المالي، أين رفض الرجل الأول في الإدارة البلوزدادية منح قاسم سفيان البالغ من العمر 24 سنة، أكثر من القيمة التي وقّع بها في الأخير، رغم طلب اللاعب ومناجيره برفع المبلغ أكثر.

هذا ومن المنتظر أن يتم تسريح أحد الحراس الثلاثة الذين يضمهم الفريق، والذي قد يكون بوقاسم، أو إعارة الحارس الشباب سوفي، في انتظار الفصل نهائيا مع مدرب الحراس الجديد الذي تعاقدت معه الإدارة خلفا لمسعي، والذي سيتم تقديمه مع المدرب الجديد للفريق.

من جهة أخرى، أجلت الإدارة البلوزدادية التوقيع للمهاجم إسماعيل خرباش، اللاعب السابق للفريق، رغم الإتفاق معه، سهرة أمس، على جميع التفاصيل، وذلك بعد تحفظ بعض الأطراف الفاعلة في بيت النادي على انتدابه، على أمل حسم صفقات أخرى أفضل منه، خصوصا بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها التحاق اللاعبين السابقين.

من جهة أخرى، علمت «النهار» من مصادر مسؤولة في الإدارة، أمس، أن التربص الصيفي سيكون بين بلغاريا، باريس والمغرب، التي تبقى المرشحة الأولى لاحتضان تحضيرات الشباب، بسبب العديد من العوامل، وعلى رأسها عدم التمكن من الحصول على التأشيرات في الوقت المناسب بالنسبة لفرنسا وبلغاريا، فضلا عن اعتياد الفريق خلال الثلاث السنوات الأخيرة على التنقل صيفا لأعالي إيفران، وبالضبط في جامعة الأخوين لإقامة التربص الصيفي.

استئناف التحضيرات الجمعة أو السبت بعد تأخر تعيين المدرب

ينتظر أن يتأجل موعد استئناف التحضيرات تحسبا للموسم الجديد، بعدما كان منتظرا غدا الخميس 20 جويلية، مثلما تم تحديده سابقا، وذلك بسبب تواجد العديد من لاعبي الفريق خارج أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية من جهة، ومن جهة أخرى لتأخير تعيين مدرب جديد للفريق خلفا لبادو زاكي الذي غادر العارضة الفنية بعد نهائي كأس الجمهورية، وهي العملية التي تنتظر أن تتم سهرة اليوم على أقصى تقدير، حيث كشفت مصادر «النهار» الموثوقة أن موعد استئناف التدريبات سيؤجل ليوم غد الجمعة أو السبت كآخر احتمال.

بوحفص لـ«النهار»: «تفاوضنا مع 3 مدربين والمسرحون بيد المدرب الجديد»

كشف رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، أنه في مفاوضات مع ثلاثة مدربين تم عرض خدماتهم على إدارة الفريق لتولي أمور عارضته الفنية، من دون ذكر أسمائهم أو جنسيتهم، بحكم أنهم أجانب، موضحا أنه أرسل لهم دعوات للحضور إلى الجزائر على أمل إنهاء المفاوضات والوصول لاتفاق نهائي مع أحدهم، اليوم على أقصى تقدير، مؤكدا في الوقت ذاته، خلال تصريحه لـ«النهار»، أمس، أن الفريق سيغلق قائمة الاستقدامات قريبا بعد الحسم مع لاعبين أو ثلاثة ينشطون في وسط الميدان والهجوم، حيث قال في هذا الصدد: «تفاوضنا مع ثلاثة مدربين ومازلنا لحد الساعة- يقصد أمس- في مفاوضات معهم على أمل ضم أحدهم وإنهاء التعاقد معه سهرة اليوم على أقصى تقدير، كما أننا وجهنا الدعوة للثلاثي للحضور إلى الجزائر والجلوس على طاولة المفاوضات مع كل واحد منهم على حدة، ومن يوافق على شروطنا وأهدافنا سيكون هو المدرب القادم لشباب بلوزداد»، وأضاف: «عملية الاستقدامات ستنتهي بعد حسم صفقتين أو ثلاث، لتدعيم تشكيلة الفريق على مستوى الهجوم ووسط الميدان، وبخصوص قائمة المسرحين لست أنا المخول بإعدادها بل المدرب الجديد هو الذي سيفصل فيها».