زطشي .. لست على خلاف مع بلومي

أصدر الموقع الرسمي لــ (الفاف) بيانا رسميا أوضح عدم تلقيه في أي وقت من الأوقات أي دعوة رسمية بإسم اللاعب الدولي السابق "لخضر بلومي" من أجل المشاركة في ملتقى الكاف المقام الثلاثاء واليوم الأربعاء في المغرب.

وأكد "زطشي" في البيان ذاته، أنه كان في غاية السعادة بإنضمام "بلومي" إلى جانب "ماجر" من أجل تمثيل الجزائر في هذا الحدث الرفيع المستوى.

وعلى غرار جميع الإتحادات الـ55، أرسل الإتحاد الإفريقي دعوات رسمية لحضور ملتقى الكاف إلى رئيس الفاف والأمين العام للفاف، بالإضافة إلى الناخب الوطني "لوكاس ألكاراز".

ويشارك "زطشي" مع "ماجر" في الموعد إلى جانب رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو"، ومختلف رؤساء الإتحادات الكروية الإفريقية، وذلك لمناقشة مختلف المنافسات المنظمة من طرف (الكاف).ومن بين أهم النقاط التي يجري مناقشتها، رفع توصيات إلى تنفيذية الكاف التي ستنعقد في 21 سبتمبر المقبل بالمغرب، أين سيتم مناقشة إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا إلى 24 منتخبا، إلى جانب بحث دفاتر شروط البلدان المحتضنة للمنافسات القارية، كرة القدم عند الشباب، التواصل والإعلام، التسويق والتليفزيون، اضافة إلى التركيز على الإشكالات المتعلقة بالمنافسات التي تنظمها هيئة الملغاشي "أحمد أحمد".

وحسب افادات "زطشي" قبل أيام، فإنّه يسعى لبرمجة مباريات ودية للفئات الشابة للخضر، اضافة للمنتخب الأول.

وتشهد هذه الأشغال التي يحتضنها منتجع مدينة الصخيرات في الرباط، حضور أسماء كروية إفريقية لامعة، على غرار كل من لخضر بلومي، الكاميروني صامويل إيتو ومواطنه باتريك مبوما، النيجيري جاي جاي أوكوشا، اضافة إلى الغاني "عبيدي بيليه" وعدد آخر من أبرز وجوه الكرة في القارة السمراء.