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زطشي، ماجر وبلومي يلتقون أنفانتينو في الرباط

نشر يوم 2017/07/19 1 0 يونس رزيق زطشي، ماجر وبلومي يلتقون أنفانتينو في الرباط
التقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم "خير الدين زطشي"، الأربعاء، برئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "جياني أنفانتينو" في مدينة الرباط المغربية.

على هامش أشغال ملتقى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعرّف "أنفانتينو" على النجمين "رابح ماجر" و"لخضر بلومي" وهما من صنعا الحدث رفقة عصاد، دحلب، مرزقان وغيرهم في مونديال 1982 بإسبانيا.

وتوجه "أنفانتينو" خصيصا لإلقاء التحية على الثنائي الجزائري، وبدا معجبا بمهارات ماجر وبلومي، ولم يتردد في كلمته برسم افتتاح أشغال ملتقى "الكاف" في الرباط المغربية، عن إبراز اعجابه بالخضر في مونديال اسبانيا 82.

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها زطشي برئيس "الفيفا"، بعد لقاءهما في العاصمة البحرينية المنامة بحر ماي الماضي في أشغال مؤتمر "الفيفا".

 

 

 

 

 

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