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بالفيديو ....محرز يسجل أول هدف "صيفي" مع الثعالب

نشر يوم 2017/07/19 1 0 يونس رزيق بالفيديو ....محرز يسجل أول هدف "صيفي" مع الثعالب
سجل المتوسط الدولي الجزائري "رياض محرز"، اليوم الأربعاء، أول أهدافه في تحضيرات الموسم الجديد مع ناديه "ليستر سيتي" الإنجليزي أمام مواطنه "ويست بروميتش ألبيون".

 برسم أولى وديات الثعالب الذين يخوضون بطولة هونغ كونغ 2017 (كأس آسيا للدوري الإنجليزي)، تمكن أفضل لاعب في افريقيا 2016 من تسجيل هدف التعادل للفريق الأزرق.

وكان ليستر سيتي متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة العاشرة، عندما سجل اللاعب "جاي رودريغيز" هدف السبق لــ "ويست بروميتش"، قبل أن يعدل محرز النتيجة في الدقيقة 24. 

وتواجد "محرز" رفقة مواطنه المهاجم الدولي "إسلام سليماني" في التشكيلة التي أقحمها المدرب "كريغ شيكسبير" في مباراة تجرى هذه الأثناء بهونغ كونغ.

ولا يزال مستقبل محرز غامضا الى حد الآن.

 

 

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