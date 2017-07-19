بالفيديو..ماجر يرى أنّ الطقس أعاق محترفينا في "الكان!"

في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في ملتقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالرباط، قال ماجر: "نعلم أنّ أغلب المنتخبات الإفريقية لديها لاعبين كثر يلعبون في أوروبا، ولكنهم يفشلون في المنافسة على التاج الافريقي لعدة أسباب"، وأضاف: "اللاعبون يأتون إلى منتخباتهم بافريقيا بعد اللعب في طقس مختلف خلال شهر جانفي البارد جدا في أوروبا، ليجدوا درجة الحرارة تصل 35 درجة في بعض الدول الإفريقية وهذا يؤثر كثيرا على اللاعبين".

وعبّر المتحدث عن أمله في تغيير موعد تنظيم "الكان"، ونحن بدورنا سنعطي أفكارً لندرس ما هو جيد للكرة الافريقية، والفيفا معنا لتعطينا رأيها أيضا، ورئيس الكاف جاء بأفكار جديدة.

ويدرس رئيس "الكاف" الملغاشي "أحمد أحمد" ورئيس "الفيفا" السويسري "جياني أنفانتينو" ورؤساء الإتحادات الإفريقية في الرباط المغربية منذ الثلاثاء، امكانية تغيير موعد تنظيم نهائيات "الكان" من جانفي إلى الصيف، مع إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة.