أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالفيديو..ماجر يرى أنّ الطقس أعاق محترفينا في "الكان!"

نشر يوم 2017/07/19 5790 0 سميرة.ل بالفيديو..ماجر يرى أنّ الطقس أعاق محترفينا في "الكان!"
اعتبر أسطورة الكرة الجزائرية "رابح ماجر"، الأربعاء، أنّ "الطقس" هو السبب الأول في عدم ظهور المحترفين الجزائريين بأوروبا بمستوى كبير في مشاركتهم مع الخضر في كأس إفريقيا لكرة القدم.

في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في ملتقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالرباط، قال ماجر: "نعلم أنّ أغلب المنتخبات الإفريقية لديها لاعبين كثر يلعبون في أوروبا، ولكنهم يفشلون في المنافسة على التاج الافريقي لعدة أسباب"، وأضاف: "اللاعبون يأتون إلى منتخباتهم بافريقيا بعد اللعب في طقس مختلف خلال شهر جانفي البارد جدا في أوروبا، ليجدوا درجة الحرارة تصل 35 درجة في بعض الدول الإفريقية وهذا يؤثر كثيرا على اللاعبين".

وعبّر المتحدث عن أمله في تغيير موعد تنظيم "الكان"، ونحن بدورنا سنعطي أفكارً لندرس ما هو جيد للكرة الافريقية، والفيفا معنا لتعطينا رأيها أيضا، ورئيس الكاف جاء بأفكار جديدة.

ويدرس رئيس "الكاف" الملغاشي "أحمد أحمد" ورئيس "الفيفا" السويسري "جياني أنفانتينو" ورؤساء الإتحادات الإفريقية في الرباط المغربية منذ الثلاثاء، امكانية تغيير موعد تنظيم نهائيات "الكان" من جانفي إلى الصيف، مع إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة.

 

 

 

 

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا