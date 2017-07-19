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مجاني يقترب من العودة إلى فرنسا من بوابة تولوز

نشر يوم 2017/07/19 1919 0 كريم.تيغرمت مجاني يقترب من العودة إلى فرنسا من بوابة تولوز
يتجه الدولي الجزائري "كارل مجاني" للعودة للبطولة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة نادي "أف سي تولوز"، بعد ابداء مسيري الأخير رغبتهم في تدعيم الخط الخلفي تحسبا للموسم المقبل.

عبّر "باسكال دبراز" مدرب تولوز، عن رغبته في تعزيز دفاعات فريقه بالمخضرم "مجاني"، نظرا للعجز الذي تشهده تشكيلة الفريق في هذا الخط.

ونقلت الصحافة التركية تصريحا لـ"دبراز"، قال فيه: "علينا استقدام لاعبين جدد في أقرب وقت ممكن، لدينا ثلاثة مدافعين مصابين، ما يجعلنا بحاجة للاعبين جدد يملكون خبرة في هذه المناصب".

وأفيد أنّ "دبراز" منح الضوء الأخضر لإدارة النادي الفرنسي، لمباشرة المفاوضات مع إدارة "طرابزون سبور" التركي، قصد الإستفادة من خدمات مجاني، والذي يملك خبرة كبيرة في البطولة الفرنسية حيث لعب للعديد من الأندية على غرار لوريون، ماتز، أجاكسيو وموناكو، قبل أن يخوض تجربة جديدة في البطولة الإسبانية الأولى مع ناديي "ليفانتي" و"ليغانيس"، قبل عودته في الشتاء الماضي إلى "طرابزون".  

وشارك "مجاني" في 13 مباراة مع "طرابزون" بين جانفي وماي الأخير، ولا يزال مرتبطا مع الفريق بعقد إلى غاية 2018.    

 

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