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ألكاراز يستدعي 29 محليا لمواجهة ليبيا

نشر يوم 2017/07/19 3695 0 يونس رزيق ألكاراز يستدعي 29 محليا لمواجهة ليبيا
كشف الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، عصر الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بخوض التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا 2018، حيث سيواجه الخضر ليبيا يوم 13 أوت الداخل بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، على أن تكون مباراة العودة في 19 أوت بمدينة صفاقس التونسية.

واللافت في القائمة أنّها ضمت الأسماء المعتادة.

وأتت القائمة على الشكل التالي:

الحرّاس: شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)، فريد شعال (مولودية الجزائر)، عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، توفيق موساوي (أتلتيك بارادو).

المدافعون: الهواري فرحاني (شبيبة القبائل)، محمد خوثير زيتي وعبد القادر بدران (وفاق سطيف)، أيوب عبدلاوي (اتحاد العاصمة)، محمد الأمين مدني (اتحاد الحراش)، يوسف عطال وطارق بوعبطة (أتلتيك بارادو)، إبراهيم بدبودة (مولودية الجزائر).

متوسطو الميدان: كمال بلعربي (اتحاد الحراش)، عبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن خماسة (اتحاد العاصمة)، هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر)، الطاهر بن خليفة (أتلتيك بارادو)، سفيان بن دبكة (نصر حسين داي)، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل).

المهاجمون: الطيب مزياني وفريد الملالي (أتلتيك بارادو)، عبد الرحمان مزيان وأسامة درفلو (اتحاد العاصمة)، أكرم جحنيط وعبد الكريم أمقران (وفاق سطيف)، الهادي بولعويدات (نصر حسين داي)، مزيان زروال (أولمبي المدية).

 

 

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