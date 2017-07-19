مونديال ذوي الإحتياجات الخاصة.. تجريد ظالم لبرحال من الذهبية

جرّدت لجنة التحكيم للبطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة، الأربعاء، بشكل ظالم الرياضي الجزائري "محمد برحال" من ذهبية سباق الــ400 متر ومنحها للبلجيكي بيتر جنين.

تفاجأ الوفد الجزائري المتواجد في لندن، بتجريد "برحال من الذهبية رغم تصدره سباق الأربعمائة، وبعدما تلقى رسالة تهنئة من لجنة التحكيم تتضمن موعد تسليم الميدالية، لكنه فوجئ بتراجع اللجنة عن قرارها باقصاءه ومنح المعدن النفيس للبلجيكي "جنين" الذي حلّ وصيفا.

في المقابل، أكّد "سعيد سعد" مساعد المدير الفني الوطني، أنّ المندوب الفني للجنة الدولية شبه الأولمبية اعترف بوجود خطأ إجرائي ووعد بالتدخل، ويصر "سعد" بعدم وجود أي مخالفة تستدعي اقصاء الرياضي الجزائري وتجريده من الذهبية.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "سعد"، طالب الأخير بتدخل السلطات الجزائرية في هذه القضية، حيث اتصل الطاقم الفني الجزائري بــ "ريان مونتغومري" مدير الرياضة الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة الذي اعترف هو الآخر بوجود خطأ في الإجراءات، واعتذر كما طالب بتقرير مفصل حول القضية.