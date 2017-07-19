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عطّال ينتقل مُعارا إلى كورتري البلجيكي

نشر يوم 2017/07/19 337 0 يونس رزيق عطّال ينتقل مُعارا إلى كورتري البلجيكي
انتقل المدافع الأيمن للمنتخب الجزائري "يوسف عطّال"، الأربعاء، إلى نادي "كورتري" الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية على شكل إعارة من ناديه الأصلي "أتليتيك بارادو".

أنهى إبن مدينة تيزي وزو كل الجدل المُثار منذ افتتاح موسم الإنتقالات الصيفية الحالية بعدما تردد اسمه لدى عدة نواد أورويية ومحلية، على غرار "بتيس إشبيلية" الإسباني الذي كان قريبا جدا من الانضمام اليه، اضافة إلى "أنجي" الفرنسي، بالإضافة إلى إتحاد العاصمة الجزائري.

وحسب مصدر مسؤول في "بارادو"، فإنّ "عطال" (21 عاما) انضم على شكل اعارة إلى "كورتري" في انتظار وصول ورقة خروجه من "الفاف" لتأهيله مع الزملاء السابقين للمهاجم الدولي الجزائري "إدريس سعدي" وتقديمه رسميا لوسائل الإعلام.

واحتل "كورتري" المركز العاشر في ترتيب الدوري البلجيكي الممتاز في الموسم الماضي برصيد 31 نقطة.

 

 

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